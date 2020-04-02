الكويت تعلن 25 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة

بينهم 6 حالات مرتبطة بالسفر.. إجمالي الإصابات بلغ 342 حالة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د.عبدالله السند، ظهر اليوم، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 342 حالة.

وخلال المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس، قال "السند": إن هناك 6 حالات مرتبطة بالسفر، منها 4 لكويتيين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لكويتي مرتبط بالسفر لفرنسا، وحالة لفلبينية مرتبطة بالسفر لفرنسا.

وعن المخالطين، أوضح "السند" أن هناك 9 حالات، منها حالة لهندي مخالط لحالة مرتبطة بالسفر للهند، و7 حالات لهنود مخالطين لحالة قيد التقصي، وحالة لبنغلاديشي مخالط لحالة قيد التقصي.

ووفق صحيفة "القبس"، أكمل الناطق باسم وزارة الصحة أن هناك 10 حالات (تحت التقصّي الوبائي) هي 6 هنود و3 بنغاليين ومصري.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقّى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة، فقد ذكر "السند" أنها 261، موضحاً أن عدد الحالات في العناية المركزة 15 حالة منها 10 مستقرة و5 حرجة.

وجدد "السند" دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي (الجسدي)؛ لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين، واحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81 حالة. وقال إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالة، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.