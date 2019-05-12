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"الصحة" : تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 42925

سفارة المملكة بأستراليا توزع سلالاً غذائية على متضرري جائحة "كورونا"

ضمن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالتعاون مع المراكز الإسلامية

وزعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا سلالاً غذائية للصائمين في شهر رمضان المبارك والمتأثرين بتدابير وباء كورونا في أستراليا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإفطار الصائمين بالتعاون مع المراكز الإسلامية.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في كلمة بهذه المناسبة: إن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بأستراليا يأتي امتداداً للمشاريع والبرامج التي تنفذها حكومة المملكة خلال شهر رمضان المبارك؛ تطبيقاً لما دأبت عليه المملكة في مساعدة ودعم المسلمين لجميع الأمم والشعوب في كل دول العالم.

وأوضح "السليم" أن السفارة قامت مع الجمعيات والمراكز الاسلامية بتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية على الصائمين في كل من أستراليا والجزر المجاورة في جمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة فانواتو وجزر كيريباتي وغينيا الجديدة، وعملت على إيصال هذه السلال لمنازل العائلات الأكثر حاجة، والمسنين وذوي الحاجات الإضافية، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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سفارة المملكة بأستراليا توزع سلالاً غذائية على متضرري جائحة "كورونا"
سبق

وزعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا سلالاً غذائية للصائمين في شهر رمضان المبارك والمتأثرين بتدابير وباء كورونا في أستراليا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإفطار الصائمين بالتعاون مع المراكز الإسلامية.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في كلمة بهذه المناسبة: إن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بأستراليا يأتي امتداداً للمشاريع والبرامج التي تنفذها حكومة المملكة خلال شهر رمضان المبارك؛ تطبيقاً لما دأبت عليه المملكة في مساعدة ودعم المسلمين لجميع الأمم والشعوب في كل دول العالم.

وأوضح "السليم" أن السفارة قامت مع الجمعيات والمراكز الاسلامية بتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية على الصائمين في كل من أستراليا والجزر المجاورة في جمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة فانواتو وجزر كيريباتي وغينيا الجديدة، وعملت على إيصال هذه السلال لمنازل العائلات الأكثر حاجة، والمسنين وذوي الحاجات الإضافية، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:49 PM

سفارة المملكة بأستراليا توزع سلالاً غذائية على متضرري جائحة "كورونا"

ضمن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالتعاون مع المراكز الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا سلالاً غذائية للصائمين في شهر رمضان المبارك والمتأثرين بتدابير وباء كورونا في أستراليا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإفطار الصائمين بالتعاون مع المراكز الإسلامية.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في كلمة بهذه المناسبة: إن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بأستراليا يأتي امتداداً للمشاريع والبرامج التي تنفذها حكومة المملكة خلال شهر رمضان المبارك؛ تطبيقاً لما دأبت عليه المملكة في مساعدة ودعم المسلمين لجميع الأمم والشعوب في كل دول العالم.

وأوضح "السليم" أن السفارة قامت مع الجمعيات والمراكز الاسلامية بتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية على الصائمين في كل من أستراليا والجزر المجاورة في جمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة فانواتو وجزر كيريباتي وغينيا الجديدة، وعملت على إيصال هذه السلال لمنازل العائلات الأكثر حاجة، والمسنين وذوي الحاجات الإضافية، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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