أخضر القوى ينهي مشاركته الآسيوية بتأهل المرواني والمعاوي لأولمبياد الأرجنتين

تأهل العداء السعودي محمد المعاوي لدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للناشئين في الأرجنتين 2018، بعد أن حقق المركز الثاني في سباق 400 متر حواجز، اليوم، في البطولة التأهيلية للأولمبياد بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".

وجاء تأهل المعاوي وفوزه بإحدى البطاقات الآسيوية في الأولمبياد بعد أن أنهى سباقه بزمن 53.31 ثانية؛ ليكون اللاعب السعودي الثاني المتأهل للأولمبياد مع زميله "أحمد المرواني" الذي حجز مقعده للأولمبياد أمس في سباق الـ100م.

وعبر العداء "محمد المعاوي" عن سعادته بالمقعد الأولمبي الذي يضاف للإنجازات السعودية المتواصلة، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق مركز متقدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر المحك الحقيقي لمستواه بفضل الله ثم الدعم الذي يجده من الاتحاد السعودي لألعاب القوى والأجهزة الفنية والإدارية، واهتمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "تركي بن عبد المحسن آل الشيخ".