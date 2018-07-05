النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر القوى ينهي مشاركته الآسيوية بتأهل المرواني والمعاوي لأولمبياد الأرجنتين

تأهل العداء السعودي محمد المعاوي لدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للناشئين في الأرجنتين 2018، بعد أن حقق المركز الثاني في سباق 400 متر حواجز، اليوم، في البطولة التأهيلية للأولمبياد بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".

وجاء تأهل المعاوي وفوزه بإحدى البطاقات الآسيوية في الأولمبياد بعد أن أنهى سباقه بزمن 53.31 ثانية؛ ليكون اللاعب السعودي الثاني المتأهل للأولمبياد مع زميله "أحمد المرواني" الذي حجز مقعده للأولمبياد أمس في سباق الـ100م.

وعبر العداء "محمد المعاوي" عن سعادته بالمقعد الأولمبي الذي يضاف للإنجازات السعودية المتواصلة، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق مركز متقدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر المحك الحقيقي لمستواه بفضل الله ثم الدعم الذي يجده من الاتحاد السعودي لألعاب القوى والأجهزة الفنية والإدارية، واهتمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "تركي بن عبد المحسن آل الشيخ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر القوى ينهي مشاركته الآسيوية بتأهل المرواني والمعاوي لأولمبياد الأرجنتين
سبق

تأهل العداء السعودي محمد المعاوي لدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للناشئين في الأرجنتين 2018، بعد أن حقق المركز الثاني في سباق 400 متر حواجز، اليوم، في البطولة التأهيلية للأولمبياد بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".

وجاء تأهل المعاوي وفوزه بإحدى البطاقات الآسيوية في الأولمبياد بعد أن أنهى سباقه بزمن 53.31 ثانية؛ ليكون اللاعب السعودي الثاني المتأهل للأولمبياد مع زميله "أحمد المرواني" الذي حجز مقعده للأولمبياد أمس في سباق الـ100م.

وعبر العداء "محمد المعاوي" عن سعادته بالمقعد الأولمبي الذي يضاف للإنجازات السعودية المتواصلة، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق مركز متقدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر المحك الحقيقي لمستواه بفضل الله ثم الدعم الذي يجده من الاتحاد السعودي لألعاب القوى والأجهزة الفنية والإدارية، واهتمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "تركي بن عبد المحسن آل الشيخ".

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
08:06 PM

أخضر القوى ينهي مشاركته الآسيوية بتأهل المرواني والمعاوي لأولمبياد الأرجنتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
223

تأهل العداء السعودي محمد المعاوي لدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للناشئين في الأرجنتين 2018، بعد أن حقق المركز الثاني في سباق 400 متر حواجز، اليوم، في البطولة التأهيلية للأولمبياد بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".

وجاء تأهل المعاوي وفوزه بإحدى البطاقات الآسيوية في الأولمبياد بعد أن أنهى سباقه بزمن 53.31 ثانية؛ ليكون اللاعب السعودي الثاني المتأهل للأولمبياد مع زميله "أحمد المرواني" الذي حجز مقعده للأولمبياد أمس في سباق الـ100م.

وعبر العداء "محمد المعاوي" عن سعادته بالمقعد الأولمبي الذي يضاف للإنجازات السعودية المتواصلة، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق مركز متقدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر المحك الحقيقي لمستواه بفضل الله ثم الدعم الذي يجده من الاتحاد السعودي لألعاب القوى والأجهزة الفنية والإدارية، واهتمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "تركي بن عبد المحسن آل الشيخ".

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,780
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,326
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,225
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,486

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة