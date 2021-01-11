النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

خلال جولة تفتيشية لللجنة الأمنية بالإمارة

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض, أربعة محال مخالفة، وضبطت (5000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي تلك الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض ونائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض
سبق

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض, أربعة محال مخالفة، وضبطت (5000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي تلك الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض ونائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
07:56 PM

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

خلال جولة تفتيشية لللجنة الأمنية بالإمارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
155

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض, أربعة محال مخالفة، وضبطت (5000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي تلك الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض ونائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,297
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,733

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة