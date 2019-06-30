"مدني حائل" يُخمد حريقاً في شاحنتين إحداهما ناقلة وقود

تصاعد أدخنة كثيفة وانتشار النار على مساحات واسعة

نجا شخصان بعد اصطدام مركبتيهما واحتراقهما بالكامل، وذلك على مدخل حائل الشرقي.

وكان حادث مروري قد وقع بين شاحنة وقود وأخرى لنقل المواد الغذائية؛ ما أدى إلى اشتعال ناقلة الوقود، وانسكاب مادة البنزين على الأخرى، واشتعال النار بها وتصاعد أدخنة كثيفة، وانتشار النار على مساحات واسعة.

وقد اضطرت الجهات الأمنية، التي باشرت الحادث، إلى إغلاق الطريق وإبعاد المركبات، حتى سيطر الدفاع المدني، على الحريق والعمل على محدوديته، وعدم انتشار الحريق لمساحة أكبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث وأخمدته، دون إصابة قائدي المركبتين.