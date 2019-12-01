إسرائيل تصبُّ الزيت على النار.. وتعتزم بناء مستوطنة في الخليل

"بينيت" وجَّه بإنشائها في قلب المدينة

رغم أن المدينة تشكِّل نقطة ساخنة للاشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم (الأحد) المسؤولين بالبدء في التخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "بينيت" وجَّه تعليمات إلى الإدارة المعنية بالضفة الغربية المحتلة بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة.

وتقع منطقة السوق في شارع الشهداء في الخليل، الذي كان شارعًا نابضًا، يؤدي لموقع مقدس، يُعتقد أن النبي إبراهيم دُفن فيه، لكن الشارع بات الآن مغلقًا في وجه الفلسطينيين الذين طالبوا مرارًا بفتحه أمام حركة المرور.

ويأت يذلك مع توجُّه متزايد نحو إجراء انتخابات، هي الثالثة في إسرائيل منذ إبريل (نيسان) الفائت، مع اعتماد "بينيت" بقوة على أصوات المستوطنين في الاقتراع.