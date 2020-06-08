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المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا

يرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفًا والوفيات 13699 حالة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 117103 وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 117103 وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:22 AM

المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا

يرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفًا والوفيات 13699 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 117103 وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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