كشف حساب غرفة الرياض اليوم 16 على منصة التويتر السماح لأعضائها بالسفر إلى مملكة تايلاند إمكانية إصدار إذن سفر لتايلاند للأعمال التجارية إلكترونياً عبر بوابة أعمالي المرتبطة بغرفة الصناعة والتجارة بالرياض. ووضعت الغرفة التجارية بعض الاشتراطات، منها إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول، وأن يكون المتقدم للسفر مشتركًا بالغرفة التجارية وأن يكون الاشتراك ساري المفعول وأن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة، على أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجرًا.

الآن السفر إلكترونيًا إلى تايلاند.. تعرّف على شروط "غرفة الرياض" خالد خليل سبق 2019-09-16 كشف حساب غرفة الرياض اليوم 16 على منصة التويتر السماح لأعضائها بالسفر إلى مملكة تايلاند إمكانية إصدار إذن سفر لتايلاند للأعمال التجارية إلكترونياً عبر بوابة أعمالي المرتبطة بغرفة الصناعة والتجارة بالرياض.



ووضعت الغرفة التجارية بعض الاشتراطات، منها إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول، وأن يكون المتقدم للسفر مشتركًا بالغرفة التجارية وأن يكون الاشتراك ساري المفعول وأن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة، على أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجرًا.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 06:08 PM

الآن السفر إلكترونيًا إلى تايلاند.. تعرّف على شروط "غرفة الرياض" عبر بوابة "أعمالي" المرتبطة بالغرفة





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كشف حساب غرفة الرياض اليوم 16 على منصة التويتر السماح لأعضائها بالسفر إلى مملكة تايلاند إمكانية إصدار إذن سفر لتايلاند للأعمال التجارية إلكترونياً عبر بوابة أعمالي المرتبطة بغرفة الصناعة والتجارة بالرياض.



ووضعت الغرفة التجارية بعض الاشتراطات، منها إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول، وأن يكون المتقدم للسفر مشتركًا بالغرفة التجارية وأن يكون الاشتراك ساري المفعول وأن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة، على أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجرًا.