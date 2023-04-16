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شاهد.. أمطار الأفلاج تتسبب في نفوق العديد من الماشية

وإتلاف محاصيل زراعية

تسببت أمطار محافظة الأفلاج، مساء الثلاثاء الماضي، في إتلاف المحاصيل الزراعية جنوب البديع، ونفوق العديد من الماشية.

وأظهرت مقاطع "فيديو" وصور، وثقها مواطنون تحطم الكثير من "المرشات" في مزارع سدير، ٣٠ كم، جنوب غرب البديع بالأفلاج، ونفوق العديد من الماشية.

وقال المزارع محمد بن فهد الصخابرة، لـ"سبق": "تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج، مساء أمس الأول، في إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية "البر والشعير والبرسيم والحبحب والبيوت المحمية"، بسدير جنوب البديع، مخلفة خسائر كبيرة، بالإضافة إلى انقلاب وتحطم الكثير من مرشات الري بالمزارع.

وأضاف: لم تقتصر الخسائر على المحاصيل، وتسببت الأمطار التي صاحبتها رياح شديدة في تحطم الكرفانات ونفوق العديد من الماشية.

وناشد الجهات المسؤولة بالوقوف على ما خلفته تلك الأمطار من خسائر كبيرة بالبديع لتعويض المتضررين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار الأفلاج تتسبب في نفوق العديد من الماشية
سبق

تسببت أمطار محافظة الأفلاج، مساء الثلاثاء الماضي، في إتلاف المحاصيل الزراعية جنوب البديع، ونفوق العديد من الماشية.

وأظهرت مقاطع "فيديو" وصور، وثقها مواطنون تحطم الكثير من "المرشات" في مزارع سدير، ٣٠ كم، جنوب غرب البديع بالأفلاج، ونفوق العديد من الماشية.

وقال المزارع محمد بن فهد الصخابرة، لـ"سبق": "تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج، مساء أمس الأول، في إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية "البر والشعير والبرسيم والحبحب والبيوت المحمية"، بسدير جنوب البديع، مخلفة خسائر كبيرة، بالإضافة إلى انقلاب وتحطم الكثير من مرشات الري بالمزارع.

وأضاف: لم تقتصر الخسائر على المحاصيل، وتسببت الأمطار التي صاحبتها رياح شديدة في تحطم الكرفانات ونفوق العديد من الماشية.

وناشد الجهات المسؤولة بالوقوف على ما خلفته تلك الأمطار من خسائر كبيرة بالبديع لتعويض المتضررين.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:54 PM

شاهد.. أمطار الأفلاج تتسبب في نفوق العديد من الماشية

وإتلاف محاصيل زراعية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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9,623

تسببت أمطار محافظة الأفلاج، مساء الثلاثاء الماضي، في إتلاف المحاصيل الزراعية جنوب البديع، ونفوق العديد من الماشية.

وأظهرت مقاطع "فيديو" وصور، وثقها مواطنون تحطم الكثير من "المرشات" في مزارع سدير، ٣٠ كم، جنوب غرب البديع بالأفلاج، ونفوق العديد من الماشية.

وقال المزارع محمد بن فهد الصخابرة، لـ"سبق": "تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج، مساء أمس الأول، في إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية "البر والشعير والبرسيم والحبحب والبيوت المحمية"، بسدير جنوب البديع، مخلفة خسائر كبيرة، بالإضافة إلى انقلاب وتحطم الكثير من مرشات الري بالمزارع.

وأضاف: لم تقتصر الخسائر على المحاصيل، وتسببت الأمطار التي صاحبتها رياح شديدة في تحطم الكرفانات ونفوق العديد من الماشية.

وناشد الجهات المسؤولة بالوقوف على ما خلفته تلك الأمطار من خسائر كبيرة بالبديع لتعويض المتضررين.

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