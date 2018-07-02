"التجارة" تغلق ثلاجة بالدمام تستغلها عمالة مخالفة في إعادة تغليف لحوم مستوردة من الخارج
عبدالله البرقاوي
سبق
2018-07-02
أغلقت وزارة “التجارة” ثلاجة لحوم في الدمام تستغلها عمالة مخالفة في إعادة تغليف لحوم مستوردة من الخارج وتزوّرها بتواريخ جديدة وكذلك تزوير بلد المنشأ إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث تم ضبط 133 طنًّا من اللحوم منتهية الصلاحية.
وعليه تم حجز الآلات المخصصة لتزوير التواريخ، وضبط العمالة المخالفة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتعاون مع بلدية شرق الدمام.
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
10:17 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
05:59 AM
"التجارة" تغلق ثلاجة بالدمام تستغلها عمالة مخالفة في إعادة تغليف لحوم مستوردة من الخارج
تزورها بتواريخ جديدة مع تزوير بلد المنشأ وتم ضبط 133 طنًّا منتهية الصلاحية
أغلقت وزارة “التجارة” ثلاجة لحوم في الدمام تستغلها عمالة مخالفة في إعادة تغليف لحوم مستوردة من الخارج وتزوّرها بتواريخ جديدة وكذلك تزوير بلد المنشأ إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث تم ضبط 133 طنًّا من اللحوم منتهية الصلاحية.
وعليه تم حجز الآلات المخصصة لتزوير التواريخ، وضبط العمالة المخالفة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتعاون مع بلدية شرق الدمام.