"التجارة" تغلق ثلاجة بالدمام تستغلها عمالة مخالفة في إعادة تغليف لحوم مستوردة من الخارج

تزورها بتواريخ جديدة مع تزوير بلد المنشأ وتم ضبط 133 طنًّا منتهية الصلاحية

أغلقت وزارة “التجارة” ثلاجة لحوم في الدمام تستغلها عمالة مخالفة في إعادة تغليف لحوم مستوردة من الخارج وتزوّرها بتواريخ جديدة وكذلك تزوير بلد المنشأ إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث تم ضبط 133 طنًّا من اللحوم منتهية الصلاحية.

وعليه تم حجز الآلات المخصصة لتزوير التواريخ، وضبط العمالة المخالفة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتعاون مع بلدية شرق الدمام.