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ركلات الترجيح تصعد بـ"الأهلي" للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا

صعد النادي الأهلي للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح .

كان شباب الأهلي الإماراتي هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه الأوزبكي عزيزجون غانييف في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل المحترف السوري عمر السومة لصالح ناديه الأهلي في الدقيقة 54 .

واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد، إذ استمر التعادل، وبالتالي لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة .

ضيّع من الفريق الإماراتي أحمد خليل كما أضاع من الأهلي عمر السومة، قبل أن يطيح اللاعب عبدالله النقبي بالركلة الأخيرة لشباب الأهلي ليعلن تأهل الفريق السعودي .

دوري أبطال آسيا الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ركلات الترجيح تصعد بـ"الأهلي" للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا
سبق

صعد النادي الأهلي للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح .

كان شباب الأهلي الإماراتي هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه الأوزبكي عزيزجون غانييف في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل المحترف السوري عمر السومة لصالح ناديه الأهلي في الدقيقة 54 .

واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد، إذ استمر التعادل، وبالتالي لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة .

ضيّع من الفريق الإماراتي أحمد خليل كما أضاع من الأهلي عمر السومة، قبل أن يطيح اللاعب عبدالله النقبي بالركلة الأخيرة لشباب الأهلي ليعلن تأهل الفريق السعودي .

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
07:52 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
11:09 PM

ركلات الترجيح تصعد بـ"الأهلي" للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
15
5,007

صعد النادي الأهلي للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح .

كان شباب الأهلي الإماراتي هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه الأوزبكي عزيزجون غانييف في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل المحترف السوري عمر السومة لصالح ناديه الأهلي في الدقيقة 54 .

واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد، إذ استمر التعادل، وبالتالي لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة .

ضيّع من الفريق الإماراتي أحمد خليل كما أضاع من الأهلي عمر السومة، قبل أن يطيح اللاعب عبدالله النقبي بالركلة الأخيرة لشباب الأهلي ليعلن تأهل الفريق السعودي .

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