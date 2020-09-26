ركلات الترجيح تصعد بـ"الأهلي" للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا

صعد النادي الأهلي للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح .

كان شباب الأهلي الإماراتي هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه الأوزبكي عزيزجون غانييف في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل المحترف السوري عمر السومة لصالح ناديه الأهلي في الدقيقة 54 .

واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد، إذ استمر التعادل، وبالتالي لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة .

ضيّع من الفريق الإماراتي أحمد خليل كما أضاع من الأهلي عمر السومة، قبل أن يطيح اللاعب عبدالله النقبي بالركلة الأخيرة لشباب الأهلي ليعلن تأهل الفريق السعودي .