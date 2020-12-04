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تونس: 1403 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

فيما سجّلت لبنان 1478 إصابة بالفيروس في يوم واحد

سجّلت تونس 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و56 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 100 ألف و683 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و415 وفاة.

يأتي هذا فيما سجّلت لبنان 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 134254 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 86019، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1078 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس: 1403 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة
سبق

سجّلت تونس 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و56 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 100 ألف و683 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و415 وفاة.

يأتي هذا فيما سجّلت لبنان 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 134254 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 86019، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1078 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
11:10 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
01:03 AM

تونس: 1403 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

فيما سجّلت لبنان 1478 إصابة بالفيروس في يوم واحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت تونس 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و56 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 100 ألف و683 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و415 وفاة.

يأتي هذا فيما سجّلت لبنان 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 134254 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 86019، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1078 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

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