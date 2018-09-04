النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وريف الوقفي".. باب بر جديد لتخفيف معاناة المرضى

يسهم في مجال الطب ودعم وتوفير الرعاية التخصصية

باب ابتكار جديد ونوعي من البر والبذل والعطاء يرسخ ثقافة الوقف كأحد الروافد التنموية والحضارية العريقة في المجتمع السعودي، ويؤمّن الاستدامة من خلال الصناديق الاستثمارية الوقفية الداعمة لخطط الدولة ومشاريعها التنموية المختلفة والتي رسمت أول صورها في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإطلاق أول صندوق استثماري وقفي في المملكة، والذي يسهم في مجال الطب ودعم وتوفير الرعاية التخصصية والأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي وكذلك الأنشطة الثقافية والعلمية لرفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية ودعم برامج الوقاية من الأمراض وتقديم العون للمحتاجين.
ما يشد الانتباه هو أن خطط وسياسة الاستثمار في الصندوق الوقفي مركزة إلى أبعد الحدود؛ لكونها تحافظ على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل مع سعيها لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة من خلال سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً متنوعة وقصيرة الأجل.
جاء إطلاق الصندوق ملبياً ومحققاً فوائد عديدة منها ما هو مرتبط بالشريعة الإسلامية حيث يمثل إطلاق مثل هذا الصندوق الاستثماري أجراً لا تنقطع حسناته؛ نتيجة انتفاع عدد كبير من المحتاجين بالإضافة إلى ما يحققه من فائدة علمية واجتماعية كتقديم المساعدات للمرضى والمحتاجين من خلال العوائد التي سيتم الاستفادة منها في دعم برامج وريف الخيرية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها.
واستطاعت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع الإنماء للاستثمار من خلال رسم مسارات المسؤولية المجتمعية والتي تجسدت في الشراكة بين قطاعين مختلفين بالعمل، ولكنهما اشتركا في هدف الخير والعطاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وريف الوقفي".. باب بر جديد لتخفيف معاناة المرضى
سبق

باب ابتكار جديد ونوعي من البر والبذل والعطاء يرسخ ثقافة الوقف كأحد الروافد التنموية والحضارية العريقة في المجتمع السعودي، ويؤمّن الاستدامة من خلال الصناديق الاستثمارية الوقفية الداعمة لخطط الدولة ومشاريعها التنموية المختلفة والتي رسمت أول صورها في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإطلاق أول صندوق استثماري وقفي في المملكة، والذي يسهم في مجال الطب ودعم وتوفير الرعاية التخصصية والأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي وكذلك الأنشطة الثقافية والعلمية لرفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية ودعم برامج الوقاية من الأمراض وتقديم العون للمحتاجين.
ما يشد الانتباه هو أن خطط وسياسة الاستثمار في الصندوق الوقفي مركزة إلى أبعد الحدود؛ لكونها تحافظ على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل مع سعيها لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة من خلال سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً متنوعة وقصيرة الأجل.
جاء إطلاق الصندوق ملبياً ومحققاً فوائد عديدة منها ما هو مرتبط بالشريعة الإسلامية حيث يمثل إطلاق مثل هذا الصندوق الاستثماري أجراً لا تنقطع حسناته؛ نتيجة انتفاع عدد كبير من المحتاجين بالإضافة إلى ما يحققه من فائدة علمية واجتماعية كتقديم المساعدات للمرضى والمحتاجين من خلال العوائد التي سيتم الاستفادة منها في دعم برامج وريف الخيرية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها.
واستطاعت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع الإنماء للاستثمار من خلال رسم مسارات المسؤولية المجتمعية والتي تجسدت في الشراكة بين قطاعين مختلفين بالعمل، ولكنهما اشتركا في هدف الخير والعطاء.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:11 AM

"وريف الوقفي".. باب بر جديد لتخفيف معاناة المرضى

يسهم في مجال الطب ودعم وتوفير الرعاية التخصصية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,075

باب ابتكار جديد ونوعي من البر والبذل والعطاء يرسخ ثقافة الوقف كأحد الروافد التنموية والحضارية العريقة في المجتمع السعودي، ويؤمّن الاستدامة من خلال الصناديق الاستثمارية الوقفية الداعمة لخطط الدولة ومشاريعها التنموية المختلفة والتي رسمت أول صورها في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإطلاق أول صندوق استثماري وقفي في المملكة، والذي يسهم في مجال الطب ودعم وتوفير الرعاية التخصصية والأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي وكذلك الأنشطة الثقافية والعلمية لرفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية ودعم برامج الوقاية من الأمراض وتقديم العون للمحتاجين.
ما يشد الانتباه هو أن خطط وسياسة الاستثمار في الصندوق الوقفي مركزة إلى أبعد الحدود؛ لكونها تحافظ على الأصل الموقوف وتنميته على المدى الطويل مع سعيها لتحقيق نمو معتدل يلبي احتياجات الوقف المتجددة من خلال سياسات استثمارية متوازنة تغطي أصولاً متنوعة وقصيرة الأجل.
جاء إطلاق الصندوق ملبياً ومحققاً فوائد عديدة منها ما هو مرتبط بالشريعة الإسلامية حيث يمثل إطلاق مثل هذا الصندوق الاستثماري أجراً لا تنقطع حسناته؛ نتيجة انتفاع عدد كبير من المحتاجين بالإضافة إلى ما يحققه من فائدة علمية واجتماعية كتقديم المساعدات للمرضى والمحتاجين من خلال العوائد التي سيتم الاستفادة منها في دعم برامج وريف الخيرية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها.
واستطاعت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إطلاق هذا الصندوق بالتعاون مع الإنماء للاستثمار من خلال رسم مسارات المسؤولية المجتمعية والتي تجسدت في الشراكة بين قطاعين مختلفين بالعمل، ولكنهما اشتركا في هدف الخير والعطاء.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة