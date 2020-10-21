النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" ينشر عدواه بين 2648 أردنياً في يوم واحد

تسجيل 29 حالة وفاة جديدة

سجل الأردن 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43620 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 2646 حالة محلية.

وأضافت أنها سجلت 29 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.

وبينت الوزارة أنها سجلت 100 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7183 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" ينشر عدواه بين 2648 أردنياً في يوم واحد
سبق

سجل الأردن 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43620 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 2646 حالة محلية.

وأضافت أنها سجلت 29 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.

وبينت الوزارة أنها سجلت 100 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7183 حالة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:46 PM

"كورونا" ينشر عدواه بين 2648 أردنياً في يوم واحد

تسجيل 29 حالة وفاة جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,390

سجل الأردن 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43620 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 2646 حالة محلية.

وأضافت أنها سجلت 29 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.

وبينت الوزارة أنها سجلت 100 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7183 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,583

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة