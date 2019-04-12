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أمانة جدة ترفع أكثر من 500 سيارة تالفة خلال أبريل الجاري

خلال جولات ميدانية لرصد المركبات المهملة والخربة

نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 525 سيارة خربة وتالفة.

وأكد استمرار الأمانة في جهودها الرقابية، للحفاظ على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة جدة ترفع أكثر من 500 سيارة تالفة خلال أبريل الجاري
سبق

نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 525 سيارة خربة وتالفة.

وأكد استمرار الأمانة في جهودها الرقابية، للحفاظ على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:11 PM

أمانة جدة ترفع أكثر من 500 سيارة تالفة خلال أبريل الجاري

خلال جولات ميدانية لرصد المركبات المهملة والخربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 525 سيارة خربة وتالفة.

وأكد استمرار الأمانة في جهودها الرقابية، للحفاظ على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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