أمانة جدة ترفع أكثر من 500 سيارة تالفة خلال أبريل الجاري
خلال جولات ميدانية لرصد المركبات المهملة والخربة
نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة.
وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 525 سيارة خربة وتالفة.
وأكد استمرار الأمانة في جهودها الرقابية، للحفاظ على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.
أمانة جدة
أمانة جدة ترفع أكثر من 500 سيارة تالفة خلال أبريل الجاري
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-12
نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة.
وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 525 سيارة خربة وتالفة.
وأكد استمرار الأمانة في جهودها الرقابية، للحفاظ على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:11 PM
أمانة جدة ترفع أكثر من 500 سيارة تالفة خلال أبريل الجاري
خلال جولات ميدانية لرصد المركبات المهملة والخربة
نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة.
وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 525 سيارة خربة وتالفة.
وأكد استمرار الأمانة في جهودها الرقابية، للحفاظ على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.