النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الباحة.. قائد مركبة يصرع مقيمًا دهساً ويفرّ من موقع الحادث

الجهات الأمنية تكثف بحثها لضبطه

تكثف الجهات الأمنية بالباحة بحثها عن قائد مركبة تسبب في مصرع مقيم صباح اليوم بعد أن تعرض للدهس ولقي مصرعه.

وتفصيلاً، تعرض مقيم من جنسية عربية صباح اليوم لحادث دهس من قبل مركبة على طريق رغدان- الباحة، ولقي مصرعه في الحال، فيما فرّ قائد المركبة من موقع الحادث تاركاً الضحية غارقًا في دمائه.

وتكثف الجهات الأمنية في الباحة بحثها لضبط قائد المركبة الذي فر من موقع الحادث.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الباحة.. قائد مركبة يصرع مقيمًا دهساً ويفرّ من موقع الحادث
سبق

تكثف الجهات الأمنية بالباحة بحثها عن قائد مركبة تسبب في مصرع مقيم صباح اليوم بعد أن تعرض للدهس ولقي مصرعه.

وتفصيلاً، تعرض مقيم من جنسية عربية صباح اليوم لحادث دهس من قبل مركبة على طريق رغدان- الباحة، ولقي مصرعه في الحال، فيما فرّ قائد المركبة من موقع الحادث تاركاً الضحية غارقًا في دمائه.

وتكثف الجهات الأمنية في الباحة بحثها لضبط قائد المركبة الذي فر من موقع الحادث.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
06:22 PM

الباحة.. قائد مركبة يصرع مقيمًا دهساً ويفرّ من موقع الحادث

الجهات الأمنية تكثف بحثها لضبطه

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
8
2,229

تكثف الجهات الأمنية بالباحة بحثها عن قائد مركبة تسبب في مصرع مقيم صباح اليوم بعد أن تعرض للدهس ولقي مصرعه.

وتفصيلاً، تعرض مقيم من جنسية عربية صباح اليوم لحادث دهس من قبل مركبة على طريق رغدان- الباحة، ولقي مصرعه في الحال، فيما فرّ قائد المركبة من موقع الحادث تاركاً الضحية غارقًا في دمائه.

وتكثف الجهات الأمنية في الباحة بحثها لضبط قائد المركبة الذي فر من موقع الحادث.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,937
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,536
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,912
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,426

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة