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شاهد.. أرقام وتفاصيل من مؤتمر "لائحة الوظائف التعليمية"

مقارنة بين سلم الرواتب الحالي والجديد ومكافأة نهاية الخدمة

انطلق، قبل قليل، المؤتمر الصحفي حول سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ممثلاً عن الهيئة، بمقر وزارة التعليم الساعة 2:30 ظهراً.

وعرض المؤتمر تفاصيل وأرقاماً عن سلم الرواتب الجديد للمعلمين وعرض مقارنة بين سلم الرواتب الحالي والجديد، كما تطرق إلى مكافأة نهاية الخدمة ومستهدفات التطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية والتطوير الأكاديمي "الإيفاد والإبتعاث".

يذكر أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي تعدّ أهم مكونات الارتقاء بمهنة التعليم، ستحل محل لائحة الوظائف السابقة الصادرة في العام 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

وتشمل جميع المعلمين والمعلمات الذي يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، لتسهم في توفير بيئية عمل تعليمية محفزة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أرقام وتفاصيل من مؤتمر "لائحة الوظائف التعليمية"
سبق

انطلق، قبل قليل، المؤتمر الصحفي حول سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ممثلاً عن الهيئة، بمقر وزارة التعليم الساعة 2:30 ظهراً.

وعرض المؤتمر تفاصيل وأرقاماً عن سلم الرواتب الجديد للمعلمين وعرض مقارنة بين سلم الرواتب الحالي والجديد، كما تطرق إلى مكافأة نهاية الخدمة ومستهدفات التطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية والتطوير الأكاديمي "الإيفاد والإبتعاث".

يذكر أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي تعدّ أهم مكونات الارتقاء بمهنة التعليم، ستحل محل لائحة الوظائف السابقة الصادرة في العام 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

وتشمل جميع المعلمين والمعلمات الذي يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، لتسهم في توفير بيئية عمل تعليمية محفزة لهم.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
03:19 PM

شاهد.. أرقام وتفاصيل من مؤتمر "لائحة الوظائف التعليمية"

مقارنة بين سلم الرواتب الحالي والجديد ومكافأة نهاية الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلق، قبل قليل، المؤتمر الصحفي حول سلم رواتب لائحة الوظائف التعليمية بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ممثلاً عن الهيئة، بمقر وزارة التعليم الساعة 2:30 ظهراً.

وعرض المؤتمر تفاصيل وأرقاماً عن سلم الرواتب الجديد للمعلمين وعرض مقارنة بين سلم الرواتب الحالي والجديد، كما تطرق إلى مكافأة نهاية الخدمة ومستهدفات التطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية والتطوير الأكاديمي "الإيفاد والإبتعاث".

يذكر أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي تعدّ أهم مكونات الارتقاء بمهنة التعليم، ستحل محل لائحة الوظائف السابقة الصادرة في العام 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

وتشمل جميع المعلمين والمعلمات الذي يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، لتسهم في توفير بيئية عمل تعليمية محفزة لهم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

29 مليار ..

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