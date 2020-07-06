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الوديات تجهز الاتفاق لبقية منافسات الدوري

يفتتحها أمام الباطن

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق نظيره الباطن (وديًا)، الجمعة المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع أغسطس المقبل.


وفي بقية المباريات الودية، يواجه الاتفاق في مباراته الثانية الخليج 15 يوليو الجاري، فيما ستكون المواجهة الثالثة بعدها بثلاثة أيام، أمام الثقبة، قبل أن يختتم تجاربه الودية أمام القادسية 24 من الشهر ذاته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوديات تجهز الاتفاق لبقية منافسات الدوري
سبق

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق نظيره الباطن (وديًا)، الجمعة المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع أغسطس المقبل.


وفي بقية المباريات الودية، يواجه الاتفاق في مباراته الثانية الخليج 15 يوليو الجاري، فيما ستكون المواجهة الثالثة بعدها بثلاثة أيام، أمام الثقبة، قبل أن يختتم تجاربه الودية أمام القادسية 24 من الشهر ذاته.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:45 PM

الوديات تجهز الاتفاق لبقية منافسات الدوري

يفتتحها أمام الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق نظيره الباطن (وديًا)، الجمعة المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع أغسطس المقبل.


وفي بقية المباريات الودية، يواجه الاتفاق في مباراته الثانية الخليج 15 يوليو الجاري، فيما ستكون المواجهة الثالثة بعدها بثلاثة أيام، أمام الثقبة، قبل أن يختتم تجاربه الودية أمام القادسية 24 من الشهر ذاته.

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