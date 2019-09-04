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"دوريان" يضرب الساحل الشرقي لفلوريدا متجهًا صوب السواحل الأمريكية

مركز الأعاصير يحذّر من امتداد العواصف.. وساوث كارولينا تنتظر قدومه

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الإعصار دوريان ضرَب الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية ليل الثلاثاء- الأربعاء.
وتراجعت قوة الإعصار دوريان إلى عاصفة قوية من الفئة الثانية الثلاثاء؛ في الوقت الذي بدأ فيه بالتحرك باتجاه المناطق الساحلية الأمريكية.

ووفق "الألمانية"، وجّه مركز الأعاصير تحذيرًا من امتداد العواصف إلى منطقة ساحلية بطول نحو 880 كيلومترًا، من منتصف شبه جزيرة فلوريدا إلى منتصف ولاية ساوث كارولينا.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس أمس، أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمر، ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.
وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي؛ قد وصف ما خلّفه الإعصار المدمر بـ"المأساة التاريخية".
وتوقعت الأمم المتحدة، أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية جراء الإعصار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار "دوريان" الذي يضرب كومنولث جزر البهاما.
وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، تضامنه مع شعب وحكومة البهاما؛ مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ الجارية التي تقودها الحكومة.

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"دوريان" يضرب الساحل الشرقي لفلوريدا متجهًا صوب السواحل الأمريكية
سبق

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الإعصار دوريان ضرَب الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية ليل الثلاثاء- الأربعاء.
وتراجعت قوة الإعصار دوريان إلى عاصفة قوية من الفئة الثانية الثلاثاء؛ في الوقت الذي بدأ فيه بالتحرك باتجاه المناطق الساحلية الأمريكية.

ووفق "الألمانية"، وجّه مركز الأعاصير تحذيرًا من امتداد العواصف إلى منطقة ساحلية بطول نحو 880 كيلومترًا، من منتصف شبه جزيرة فلوريدا إلى منتصف ولاية ساوث كارولينا.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس أمس، أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمر، ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.
وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي؛ قد وصف ما خلّفه الإعصار المدمر بـ"المأساة التاريخية".
وتوقعت الأمم المتحدة، أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية جراء الإعصار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار "دوريان" الذي يضرب كومنولث جزر البهاما.
وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، تضامنه مع شعب وحكومة البهاما؛ مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ الجارية التي تقودها الحكومة.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
09:01 AM

"دوريان" يضرب الساحل الشرقي لفلوريدا متجهًا صوب السواحل الأمريكية

مركز الأعاصير يحذّر من امتداد العواصف.. وساوث كارولينا تنتظر قدومه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الإعصار دوريان ضرَب الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية ليل الثلاثاء- الأربعاء.
وتراجعت قوة الإعصار دوريان إلى عاصفة قوية من الفئة الثانية الثلاثاء؛ في الوقت الذي بدأ فيه بالتحرك باتجاه المناطق الساحلية الأمريكية.

ووفق "الألمانية"، وجّه مركز الأعاصير تحذيرًا من امتداد العواصف إلى منطقة ساحلية بطول نحو 880 كيلومترًا، من منتصف شبه جزيرة فلوريدا إلى منتصف ولاية ساوث كارولينا.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس أمس، أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمر، ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.
وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي؛ قد وصف ما خلّفه الإعصار المدمر بـ"المأساة التاريخية".
وتوقعت الأمم المتحدة، أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية جراء الإعصار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار "دوريان" الذي يضرب كومنولث جزر البهاما.
وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، تضامنه مع شعب وحكومة البهاما؛ مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ الجارية التي تقودها الحكومة.

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