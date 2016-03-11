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عبد الله القرني يحتفل بزواج ابنه "علي" في الرياض

احتفل المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، بحفل زفاف ابنه "علي"، من كريمة العميد سعيد بن عبد الله آل خفير القرني، في قاعة "نيارة" للاحتفالات والمؤتمرات بالرياض.

جاء ذلك بحضور نخبة من أصحاب السمو الملكي، والعلماء والقضاة والمستشارين، بجانب عدد من أعضاء مجلس الشورى والمحافظين وأصحاب السعادة وعدد من رجال الدولة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل ورجال الأعمال، الذين قدموا التهاني والتبريكات للمستشار "القرني" وأسرتي العروسين.

شرف حفل الزفاف أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن فرحان، والأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود آل سعود، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان آل سعود.

ورفع المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، شكره وتقديره لأصحاب السمو والوزراء، والعلماء والقضاة والمستشارين، وأعضاء مجلس الشورى والمحافظين، ورجال الدولة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل ورجال الأعمال، لتفضلهم بحضور حفل الزفاف.

وعبر العريس "علي" عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، شاكراً الحضور الذين شاركوه الفرحة في هذه الليلة السعيدة.

كما عبرت أسرتا العروسين عن سعادتهما بالزواج، مقدمين الشكر لكل من لبى الدعوة وشرفهما بالحضور.

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عبد الله القرني يحتفل بزواج ابنه "علي" في الرياض
سبق

احتفل المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، بحفل زفاف ابنه "علي"، من كريمة العميد سعيد بن عبد الله آل خفير القرني، في قاعة "نيارة" للاحتفالات والمؤتمرات بالرياض.

جاء ذلك بحضور نخبة من أصحاب السمو الملكي، والعلماء والقضاة والمستشارين، بجانب عدد من أعضاء مجلس الشورى والمحافظين وأصحاب السعادة وعدد من رجال الدولة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل ورجال الأعمال، الذين قدموا التهاني والتبريكات للمستشار "القرني" وأسرتي العروسين.

شرف حفل الزفاف أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن فرحان، والأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود آل سعود، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان آل سعود.

ورفع المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، شكره وتقديره لأصحاب السمو والوزراء، والعلماء والقضاة والمستشارين، وأعضاء مجلس الشورى والمحافظين، ورجال الدولة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل ورجال الأعمال، لتفضلهم بحضور حفل الزفاف.

وعبر العريس "علي" عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، شاكراً الحضور الذين شاركوه الفرحة في هذه الليلة السعيدة.

كما عبرت أسرتا العروسين عن سعادتهما بالزواج، مقدمين الشكر لكل من لبى الدعوة وشرفهما بالحضور.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
08:08 PM

عبد الله القرني يحتفل بزواج ابنه "علي" في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، بحفل زفاف ابنه "علي"، من كريمة العميد سعيد بن عبد الله آل خفير القرني، في قاعة "نيارة" للاحتفالات والمؤتمرات بالرياض.

جاء ذلك بحضور نخبة من أصحاب السمو الملكي، والعلماء والقضاة والمستشارين، بجانب عدد من أعضاء مجلس الشورى والمحافظين وأصحاب السعادة وعدد من رجال الدولة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل ورجال الأعمال، الذين قدموا التهاني والتبريكات للمستشار "القرني" وأسرتي العروسين.

شرف حفل الزفاف أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن فرحان، والأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود آل سعود، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان آل سعود.

ورفع المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبد الله بن مجدوع القرني، شكره وتقديره لأصحاب السمو والوزراء، والعلماء والقضاة والمستشارين، وأعضاء مجلس الشورى والمحافظين، ورجال الدولة من مدنيين وعسكريين ومشايخ القبائل ورجال الأعمال، لتفضلهم بحضور حفل الزفاف.

وعبر العريس "علي" عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، شاكراً الحضور الذين شاركوه الفرحة في هذه الليلة السعيدة.

كما عبرت أسرتا العروسين عن سعادتهما بالزواج، مقدمين الشكر لكل من لبى الدعوة وشرفهما بالحضور.

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