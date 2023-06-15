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مدير عام "الإسكان" بجازان يتفقد مشاريع الوزارة بفرسان

بحث أبرز التحديات والحلول الناجعة لاستمراريتها

زار مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، يوم أمس الأحد، مشاريع وزارة الإسكان بمحافظة فرسان.

والتقى خلال زيارته بمحافظ محافظة فرسان حسن بن حسين الحازمي، وتم خلالها بحث الكثير من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة وسير العمل فيها، وكذلك أبرز التحديات والحلول الناجعة لاستمرارية العمل وفق التطلعات، وبما يضمن الاستفادة القصوى لمستفيدي الوزارة من أبناء منطقة جازان.

كما وقف "السهيمي" خلال زيارته على عدد من مشاريع وزارة الإسكان بمحافظة فرسان، والتقى بمنسوبي الجهات المنفذة والقائمة على إيصال أعمال البنى التحتية، وتفقد آلية العمل وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المخطط الزمني المعد لتلك المشاريع.

وعملت وزارة الإسكان على تنفيذ عدد من المشاريع بمحافظة فرسان كسائر محافظة ومدن المملكة، منها مشروع مخطط 13، والذي يضم 748 قطعة أرض تحتوي كافة أعمال البنى التحتية، وكذلك مشروع مخطط 31، ويضم 326 قطعة أرض، وأيضاً مشروع مخطط قماح، والذي يأتي بـ 694 قطعة أرض.

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مدير عام "الإسكان" بجازان يتفقد مشاريع الوزارة بفرسان
سبق

زار مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، يوم أمس الأحد، مشاريع وزارة الإسكان بمحافظة فرسان.

والتقى خلال زيارته بمحافظ محافظة فرسان حسن بن حسين الحازمي، وتم خلالها بحث الكثير من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة وسير العمل فيها، وكذلك أبرز التحديات والحلول الناجعة لاستمرارية العمل وفق التطلعات، وبما يضمن الاستفادة القصوى لمستفيدي الوزارة من أبناء منطقة جازان.

كما وقف "السهيمي" خلال زيارته على عدد من مشاريع وزارة الإسكان بمحافظة فرسان، والتقى بمنسوبي الجهات المنفذة والقائمة على إيصال أعمال البنى التحتية، وتفقد آلية العمل وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المخطط الزمني المعد لتلك المشاريع.

وعملت وزارة الإسكان على تنفيذ عدد من المشاريع بمحافظة فرسان كسائر محافظة ومدن المملكة، منها مشروع مخطط 13، والذي يضم 748 قطعة أرض تحتوي كافة أعمال البنى التحتية، وكذلك مشروع مخطط 31، ويضم 326 قطعة أرض، وأيضاً مشروع مخطط قماح، والذي يأتي بـ 694 قطعة أرض.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
07:11 PM

مدير عام "الإسكان" بجازان يتفقد مشاريع الوزارة بفرسان

بحث أبرز التحديات والحلول الناجعة لاستمراريتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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زار مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، يوم أمس الأحد، مشاريع وزارة الإسكان بمحافظة فرسان.

والتقى خلال زيارته بمحافظ محافظة فرسان حسن بن حسين الحازمي، وتم خلالها بحث الكثير من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة وسير العمل فيها، وكذلك أبرز التحديات والحلول الناجعة لاستمرارية العمل وفق التطلعات، وبما يضمن الاستفادة القصوى لمستفيدي الوزارة من أبناء منطقة جازان.

كما وقف "السهيمي" خلال زيارته على عدد من مشاريع وزارة الإسكان بمحافظة فرسان، والتقى بمنسوبي الجهات المنفذة والقائمة على إيصال أعمال البنى التحتية، وتفقد آلية العمل وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المخطط الزمني المعد لتلك المشاريع.

وعملت وزارة الإسكان على تنفيذ عدد من المشاريع بمحافظة فرسان كسائر محافظة ومدن المملكة، منها مشروع مخطط 13، والذي يضم 748 قطعة أرض تحتوي كافة أعمال البنى التحتية، وكذلك مشروع مخطط 31، ويضم 326 قطعة أرض، وأيضاً مشروع مخطط قماح، والذي يأتي بـ 694 قطعة أرض.

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