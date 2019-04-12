النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"سعيد آل سلطان" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد بن إبراهيم بن سعيد آل سلطان، بمحافظة جدة، وتمت الصلاة عليه والدفن بمقبرة ذهبان في جدة.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد -رحمه الله- وتخص أبناءه محمد وأحمد وأيمن، الذين يتقبلون التعازي على جوال: 0503658505.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"سعيد آل سلطان" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد بن إبراهيم بن سعيد آل سلطان، بمحافظة جدة، وتمت الصلاة عليه والدفن بمقبرة ذهبان في جدة.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد -رحمه الله- وتخص أبناءه محمد وأحمد وأيمن، الذين يتقبلون التعازي على جوال: 0503658505.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:54 PM

"سعيد آل سلطان" في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
2,464

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد بن إبراهيم بن سعيد آل سلطان، بمحافظة جدة، وتمت الصلاة عليه والدفن بمقبرة ذهبان في جدة.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد -رحمه الله- وتخص أبناءه محمد وأحمد وأيمن، الذين يتقبلون التعازي على جوال: 0503658505.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,137
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,350
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,931
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة