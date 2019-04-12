"سعيد آل سلطان" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى سعيد بن إبراهيم بن سعيد آل سلطان، بمحافظة جدة، وتمت الصلاة عليه والدفن بمقبرة ذهبان في جدة.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد -رحمه الله- وتخص أبناءه محمد وأحمد وأيمن، الذين يتقبلون التعازي على جوال: 0503658505.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».