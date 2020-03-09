النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة في إندونيسيا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة للمملكة

قالت: نأمل ممن لديهم حجوزات لخطوط أجنبية التنسيق حيالها مبكرًا

أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا أنه في حالة رغبة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا العودة إلى المملكة، لا يشترط حصولهم على شهادة pcr.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة في جاكرتا إحاطة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا، بأنه في حال رغبتهم في العودة إلى المملكة، لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr.

وتابعت: نأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ويرغبون في العودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات وتجدد السفارة بأهمية التواصل معها للمساعدة على الأرقام التالية: 00622129023444، هاتف الطوارئ: 00628553003000.

سفارة المملكة في إندونيسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة في إندونيسيا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة للمملكة
سبق

أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا أنه في حالة رغبة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا العودة إلى المملكة، لا يشترط حصولهم على شهادة pcr.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة في جاكرتا إحاطة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا، بأنه في حال رغبتهم في العودة إلى المملكة، لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr.

وتابعت: نأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ويرغبون في العودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات وتجدد السفارة بأهمية التواصل معها للمساعدة على الأرقام التالية: 00622129023444، هاتف الطوارئ: 00628553003000.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:02 AM

سفارة المملكة في إندونيسيا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة للمملكة

قالت: نأمل ممن لديهم حجوزات لخطوط أجنبية التنسيق حيالها مبكرًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,557

أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا أنه في حالة رغبة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا العودة إلى المملكة، لا يشترط حصولهم على شهادة pcr.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة في جاكرتا إحاطة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا، بأنه في حال رغبتهم في العودة إلى المملكة، لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr.

وتابعت: نأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ويرغبون في العودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات وتجدد السفارة بأهمية التواصل معها للمساعدة على الأرقام التالية: 00622129023444، هاتف الطوارئ: 00628553003000.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,162
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,251

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة