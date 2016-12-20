النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

في يومها العالمي .." تعليم ينبع": اللغة العربية تاريخ عريق وحاضر مشرق

عبر منسوبو التعليم بمحافظة ينبع عن مشاعرهم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، مؤكدين على مكانتها السامية وتاريخها العريق، فهي اللغة المختارة من رب العالمين لتكون لغة القرآن والبيان، ولغة العلوم الأولى التي ساهمت في تطور الإنسان في كافة المجالات باختلاف أنواعها.

في البداية ذكر مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن للمملكة جهوداً ومستمرة في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، ابتداءً من المناهج الدراسية، ومروراً بدعم المراكز والمؤسسات المهتمة بخدمة اللغة العربية، باعتبارها إحدى ركائز رؤية 2030، تأكيداً على أهميتها في تعزيز الهوية العربية والإسلامية.

فيما قال المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني، إن حكومتنا الرشيدة تولي أهمية خاصة للعناية باللغة العربية والمحافظة عليها انطلاقًا من إيمانها بحماية الهوية الوطنية التي تشكل اللغة العربية أبرز مكوناتها، لذا أخذت على عاتقها مهمة النهوض بلغة الضاد وحمايتها من خلال استراتيجية عمل متكاملة تشرف على تنفيذها وزارة التعليم.

من جانبها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، أنه نظرًا لما تمثله اللغة العربية من عمق وقدرة على التفاعل والتأثير وانعكاس ذلك على حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، وتعزيز التواصل والتعاون الإنساني عبر مختلف الحضارات تم اختيار محور اللغة العربية والتواصل الحضاري والذي هو بمثابة نداء للتأكيد مجدداً على الدور الهام الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور الوصال بين الناس.

بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، "لغتك العربية: هويّتك، كما أنّ وطنك: بيتك، وبيتُك: سِتْرك! هل عرفتَ هذا؟ وهل أيقنتَ به؟ وهل قدّرتَهُ في: عقلك وقناعاتك وفي جَنانك وفي لسانك؟ ينبغي لك هذا يا هذا و يا هذه تُجاه لغتكم، لغة الضاد! .. نعمْ، لغتك العربية هويّتك؛ لأنّ اللغة العربية هي لغتُك الأمّ!، هي لسانك المعبّر عنك وعن دينك وأهلك ووطنك وكتاب ربك!

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
في يومها العالمي .." تعليم ينبع": اللغة العربية تاريخ عريق وحاضر مشرق
سبق

عبر منسوبو التعليم بمحافظة ينبع عن مشاعرهم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، مؤكدين على مكانتها السامية وتاريخها العريق، فهي اللغة المختارة من رب العالمين لتكون لغة القرآن والبيان، ولغة العلوم الأولى التي ساهمت في تطور الإنسان في كافة المجالات باختلاف أنواعها.

في البداية ذكر مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن للمملكة جهوداً ومستمرة في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، ابتداءً من المناهج الدراسية، ومروراً بدعم المراكز والمؤسسات المهتمة بخدمة اللغة العربية، باعتبارها إحدى ركائز رؤية 2030، تأكيداً على أهميتها في تعزيز الهوية العربية والإسلامية.

فيما قال المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني، إن حكومتنا الرشيدة تولي أهمية خاصة للعناية باللغة العربية والمحافظة عليها انطلاقًا من إيمانها بحماية الهوية الوطنية التي تشكل اللغة العربية أبرز مكوناتها، لذا أخذت على عاتقها مهمة النهوض بلغة الضاد وحمايتها من خلال استراتيجية عمل متكاملة تشرف على تنفيذها وزارة التعليم.

من جانبها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، أنه نظرًا لما تمثله اللغة العربية من عمق وقدرة على التفاعل والتأثير وانعكاس ذلك على حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، وتعزيز التواصل والتعاون الإنساني عبر مختلف الحضارات تم اختيار محور اللغة العربية والتواصل الحضاري والذي هو بمثابة نداء للتأكيد مجدداً على الدور الهام الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور الوصال بين الناس.

بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، "لغتك العربية: هويّتك، كما أنّ وطنك: بيتك، وبيتُك: سِتْرك! هل عرفتَ هذا؟ وهل أيقنتَ به؟ وهل قدّرتَهُ في: عقلك وقناعاتك وفي جَنانك وفي لسانك؟ ينبغي لك هذا يا هذا و يا هذه تُجاه لغتكم، لغة الضاد! .. نعمْ، لغتك العربية هويّتك؛ لأنّ اللغة العربية هي لغتُك الأمّ!، هي لسانك المعبّر عنك وعن دينك وأهلك ووطنك وكتاب ربك!

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:54 PM

في يومها العالمي .." تعليم ينبع": اللغة العربية تاريخ عريق وحاضر مشرق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
20

عبر منسوبو التعليم بمحافظة ينبع عن مشاعرهم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، مؤكدين على مكانتها السامية وتاريخها العريق، فهي اللغة المختارة من رب العالمين لتكون لغة القرآن والبيان، ولغة العلوم الأولى التي ساهمت في تطور الإنسان في كافة المجالات باختلاف أنواعها.

في البداية ذكر مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن للمملكة جهوداً ومستمرة في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، ابتداءً من المناهج الدراسية، ومروراً بدعم المراكز والمؤسسات المهتمة بخدمة اللغة العربية، باعتبارها إحدى ركائز رؤية 2030، تأكيداً على أهميتها في تعزيز الهوية العربية والإسلامية.

فيما قال المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني، إن حكومتنا الرشيدة تولي أهمية خاصة للعناية باللغة العربية والمحافظة عليها انطلاقًا من إيمانها بحماية الهوية الوطنية التي تشكل اللغة العربية أبرز مكوناتها، لذا أخذت على عاتقها مهمة النهوض بلغة الضاد وحمايتها من خلال استراتيجية عمل متكاملة تشرف على تنفيذها وزارة التعليم.

من جانبها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، أنه نظرًا لما تمثله اللغة العربية من عمق وقدرة على التفاعل والتأثير وانعكاس ذلك على حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، وتعزيز التواصل والتعاون الإنساني عبر مختلف الحضارات تم اختيار محور اللغة العربية والتواصل الحضاري والذي هو بمثابة نداء للتأكيد مجدداً على الدور الهام الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور الوصال بين الناس.

بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، "لغتك العربية: هويّتك، كما أنّ وطنك: بيتك، وبيتُك: سِتْرك! هل عرفتَ هذا؟ وهل أيقنتَ به؟ وهل قدّرتَهُ في: عقلك وقناعاتك وفي جَنانك وفي لسانك؟ ينبغي لك هذا يا هذا و يا هذه تُجاه لغتكم، لغة الضاد! .. نعمْ، لغتك العربية هويّتك؛ لأنّ اللغة العربية هي لغتُك الأمّ!، هي لسانك المعبّر عنك وعن دينك وأهلك ووطنك وكتاب ربك!

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,709
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,876
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,523
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة