حصيلة ضحايا احتجاجات السودان ترتفع مجدداً.. وسفيرة النرويج: يجب عودة "حمدوك"

"غزيل": هناك جهوداً حثيثة من أطراف دولية لحل الأزمة والحوار هو السبيل للخروج منها

بينما أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن مقتل 14 شخصاً جراء التظاهرات اليوم في السودان، شددت سفيرة النرويج في الخرطوم، تريزا لوكن غزيل، على أهمية الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في البلاد، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، كشفت "غزيل" أن هناك جهوداً حثيثة من أطراف دولية لحل الأزمة، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج منها.

وشددت على أن السبيل الوحيد للحل هو عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مضيفة: "بشكل عام ووفقاً لخبرتي فإن حكومة أي دولة مبنية على الواقع السياسي في ذلك البلد وبالتالي الوضع في السودان ليس فريداً من نوعه بل هو معتمد على مسألة الاستقلالية وبالتالي فإن الجيش والحكومة لا ينجح أحدهما دون الآخر لذلك السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الحوار البناء المبني على أساس عودة رئيس الوزراء حمدوك"، وفق تعبيرها.

وجاءت هذه التطورات بعدما انطلقت التظاهرات في العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، وسط انتشار أمني مكثّف في عدد من الأحياء بالخرطوم.

وأكد مراسل العربية انقطاع كافة الاتصالات في البلاد، فضلاً عن الإنترنت، لافتاً إلى القوات السودانية طوقت مواكب المحتجين في عدة مناطق أبرزها بحري وشارع الستين وأمبدة، حيث يتم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع.

وأشار إلى ما وصفه بالـ "قطع المتعمد" لخدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت.

بدورها، أكدت شبكة (نت بلوكس) لمراقبة الإنترنت بوجود انقطاع شبه كامل للاتصالات السلكية والإنترنت الأرضي. وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر إن ذلك يأتي بعد انقطاع اتصالات المحمول المستمر منذ 23 يوماً.

يذكر أن تظاهرات اليوم تأتي تلبية لدعوات تنسيقيات عدة في البلاد، تحت عنوان "مليونية 17 نوفمبر"، فيما أوضحت أمس تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للتظاهرات، إلا أنها أوضحت أنها ستكتفي بإقامة "اعتصام اليوم الواحد" في شارع الأربعين.

يشار إلى أن تلك التحركات والاحتجاجات أتت مع تواصل المساعي الدولية من أجل الحث على الوصول إلى حل للأزمة السياسية.

وكانت تلك المساعي انطلقت بعد الـ 25 من أكتوبر الماضي (2021) يوم أعلن البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. فيما نفذت حملة اعتقالات وتوقيفات شملت عدداً من القيادات المدنية ووزراء، ومسؤولين في عدد من الأحزاب والتنسيقيات.



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لجنة الأطباء أشارت إلى إصابات حرجة

حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة السودانية ترتفع إلى 10

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الأربعاء بأن عشرة متظاهرين قُتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم بعد أن أعلنت في وقت سابق وفاة متظاهرَيْن اثنَيْن.

وبيَّنت اللجنة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن هناك العديد من الإصابات الحرجة بمستشفيات الخرطوم المختلفة، يجري معالجتها وحصرها.

وتشهد العاصمة السودانية اليوم مظاهرات رفضًا لسيطرة الجيش على العملية السياسية في البلاد بعد أن أطاح بالحكومة المدنية الشهر الماضي.