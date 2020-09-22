النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنا خريف وهناك ربيع.. "المسند" عن "طقس اليوم": رياح وغبار يستمران

قال: اليوم الأول للخريف.. طوله 90 يوماً وله 3 أبراج "الميزان والعقرب والقوس"

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الرياح الشمالية والشمالية الشرقية النشطة، اليوم، قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال الشرقي من #السعودية، وأجزاءٍ من الوسطى، خاصة غربها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم يدخل فصل #الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل #الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل #الخريف مودعين فصل #الصيف".

وتابع: "اليوم الأول من فصل الخريف وطوله 90 يوماً، ويستمر حتى 21 ديسمبر، ولفصل الخريف ثلاثة أبراج: الميزان والعقرب والقوس".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هنا خريف وهناك ربيع.. "المسند" عن "طقس اليوم": رياح وغبار يستمران
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الرياح الشمالية والشمالية الشرقية النشطة، اليوم، قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال الشرقي من #السعودية، وأجزاءٍ من الوسطى، خاصة غربها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم يدخل فصل #الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل #الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل #الخريف مودعين فصل #الصيف".

وتابع: "اليوم الأول من فصل الخريف وطوله 90 يوماً، ويستمر حتى 21 ديسمبر، ولفصل الخريف ثلاثة أبراج: الميزان والعقرب والقوس".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
08:38 AM

هنا خريف وهناك ربيع.. "المسند" عن "طقس اليوم": رياح وغبار يستمران

قال: اليوم الأول للخريف.. طوله 90 يوماً وله 3 أبراج "الميزان والعقرب والقوس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,273

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الرياح الشمالية والشمالية الشرقية النشطة، اليوم، قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال الشرقي من #السعودية، وأجزاءٍ من الوسطى، خاصة غربها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم يدخل فصل #الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل #الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل #الخريف مودعين فصل #الصيف".

وتابع: "اليوم الأول من فصل الخريف وطوله 90 يوماً، ويستمر حتى 21 ديسمبر، ولفصل الخريف ثلاثة أبراج: الميزان والعقرب والقوس".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,242
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,961
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,764

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة