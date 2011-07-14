حقق رباع المنتخب السعودي لذوي الإعاقة طارق بالغيث المركز الرابع برفعه 90 كجم في منافسات وزن 72 كجم للشباب ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الإعاقة الحركية بكازاخستان. وحرمت الإصابة زميله ميسر العليمي من استكمال محاولاته المتبقية في منافسات وزن 49 كجم ضمن منافسات البطولة التي تتواصل المشاركة السعودية فيها غداً الاثنين بخوض الرباع أصيل هوساوي منافسات وزن 65 كجم . وكان الرباع عبادة هوساوي افتتح المشاركة السعودية في البطولة بتحقيق المركز السادس في وزن 59 كجم للشباب برفعه 85 كجم.

"رباع الأخضر" بالغيث يحقق المركز الرابع في بطولة العالم لرفع الأثقال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-14 حقق رباع المنتخب السعودي لذوي الإعاقة طارق بالغيث المركز الرابع برفعه 90 كجم في منافسات وزن 72 كجم للشباب ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الإعاقة الحركية بكازاخستان.

وحرمت الإصابة زميله ميسر العليمي من استكمال محاولاته المتبقية في منافسات وزن 49 كجم ضمن منافسات البطولة التي تتواصل المشاركة السعودية فيها غداً الاثنين بخوض الرباع أصيل هوساوي منافسات وزن 65 كجم .

وكان الرباع عبادة هوساوي افتتح المشاركة السعودية في البطولة بتحقيق المركز السادس في وزن 59 كجم للشباب برفعه 85 كجم.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440 07:48 PM

"رباع الأخضر" بالغيث يحقق المركز الرابع في بطولة العالم لرفع الأثقال أصيل هوساوي يشارك غداً في وزن 65 كجم





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حقق رباع المنتخب السعودي لذوي الإعاقة طارق بالغيث المركز الرابع برفعه 90 كجم في منافسات وزن 72 كجم للشباب ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الإعاقة الحركية بكازاخستان.

وحرمت الإصابة زميله ميسر العليمي من استكمال محاولاته المتبقية في منافسات وزن 49 كجم ضمن منافسات البطولة التي تتواصل المشاركة السعودية فيها غداً الاثنين بخوض الرباع أصيل هوساوي منافسات وزن 65 كجم .

وكان الرباع عبادة هوساوي افتتح المشاركة السعودية في البطولة بتحقيق المركز السادس في وزن 59 كجم للشباب برفعه 85 كجم.