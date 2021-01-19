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"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة

"المعيقل" دعا أمانة العاصمة المقدسة إلى تكريمها وإطلاق مبادرة باسمها

استضاف الإعلامي ومقدم برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية جمال المعيقل المواطنة أم أحمد؛ لتتحدث عن مبادرتها التي تناولتها "سبق" في تقريرها بعنوان "شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة".

وتفصيلاً، تحدثت أم أحمد عن سبب قيامها بهذه المبادرة بأنها قامت بهذا السلوك من دافع الإحساس بالمسؤولية، مؤكدة أن هذا السلوك ليس مستغربًا عليها؛ فقد قامت بعدد من المبادرات، كان آخرها قيامها بتنظيف دورة مياه بأحد المساجد بعد أن شاهدتها وقد عمتها الفوضى، وانتشرت النفايات في جنباتها.

وحول متنزه الخشعة، ومبادرتها التي تناولتها "سبق"، قالت: إنني لم أرتَح عندما شاهدت المكان وقد انتشرت النفايات من مناديل وعلب الماء في الموقع مسببة تشوهًا بصريًّا. كما وجهت النصح لأحد الشباب بعد أن توقف بمركبته، وقام برمي النفايات في الشارع؛ ما دعاها لمناصحته وقيامها بجمع النفايات من الأرض، ورمتها في حاوية النفايات.

ودعا مقدم البرنامج أمانة العاصمة المقدسة إلى تكريم أم أحمد، وإطلاق مبادرة باسمها.

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"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة
سبق

استضاف الإعلامي ومقدم برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية جمال المعيقل المواطنة أم أحمد؛ لتتحدث عن مبادرتها التي تناولتها "سبق" في تقريرها بعنوان "شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة".

وتفصيلاً، تحدثت أم أحمد عن سبب قيامها بهذه المبادرة بأنها قامت بهذا السلوك من دافع الإحساس بالمسؤولية، مؤكدة أن هذا السلوك ليس مستغربًا عليها؛ فقد قامت بعدد من المبادرات، كان آخرها قيامها بتنظيف دورة مياه بأحد المساجد بعد أن شاهدتها وقد عمتها الفوضى، وانتشرت النفايات في جنباتها.

وحول متنزه الخشعة، ومبادرتها التي تناولتها "سبق"، قالت: إنني لم أرتَح عندما شاهدت المكان وقد انتشرت النفايات من مناديل وعلب الماء في الموقع مسببة تشوهًا بصريًّا. كما وجهت النصح لأحد الشباب بعد أن توقف بمركبته، وقام برمي النفايات في الشارع؛ ما دعاها لمناصحته وقيامها بجمع النفايات من الأرض، ورمتها في حاوية النفايات.

ودعا مقدم البرنامج أمانة العاصمة المقدسة إلى تكريم أم أحمد، وإطلاق مبادرة باسمها.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
01:04 AM

"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة

"المعيقل" دعا أمانة العاصمة المقدسة إلى تكريمها وإطلاق مبادرة باسمها

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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استضاف الإعلامي ومقدم برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية جمال المعيقل المواطنة أم أحمد؛ لتتحدث عن مبادرتها التي تناولتها "سبق" في تقريرها بعنوان "شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة".

وتفصيلاً، تحدثت أم أحمد عن سبب قيامها بهذه المبادرة بأنها قامت بهذا السلوك من دافع الإحساس بالمسؤولية، مؤكدة أن هذا السلوك ليس مستغربًا عليها؛ فقد قامت بعدد من المبادرات، كان آخرها قيامها بتنظيف دورة مياه بأحد المساجد بعد أن شاهدتها وقد عمتها الفوضى، وانتشرت النفايات في جنباتها.

وحول متنزه الخشعة، ومبادرتها التي تناولتها "سبق"، قالت: إنني لم أرتَح عندما شاهدت المكان وقد انتشرت النفايات من مناديل وعلب الماء في الموقع مسببة تشوهًا بصريًّا. كما وجهت النصح لأحد الشباب بعد أن توقف بمركبته، وقام برمي النفايات في الشارع؛ ما دعاها لمناصحته وقيامها بجمع النفايات من الأرض، ورمتها في حاوية النفايات.

ودعا مقدم البرنامج أمانة العاصمة المقدسة إلى تكريم أم أحمد، وإطلاق مبادرة باسمها.

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