أنهت المديرية العامة للجوازات، الجدل الدائر حول مصير المبعدين عن المملكة اتباعًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، معلنةً وبشكلٍ رسمي من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إمكانية دخول المبعد في حالتين فقط هما: لأداء مناسك العمرة، ولأداء فريضة الحج. وقالت "الجوازات"، ردًا على تغريدة أحد الحسابات في موقع التواصل الاجتماعي: "التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط".

"الجوازات": المبعد عن المملكة لا يمكنه الدخول إلا للحج والعمرة متعب البقمي سبق 2021-07-17 أنهت المديرية العامة للجوازات، الجدل الدائر حول مصير المبعدين عن المملكة اتباعًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، معلنةً وبشكلٍ رسمي من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إمكانية دخول المبعد في حالتين فقط هما: لأداء مناسك العمرة، ولأداء فريضة الحج.



وقالت "الجوازات"، ردًا على تغريدة أحد الحسابات في موقع التواصل الاجتماعي: "التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط".

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 11:37 PM

"الجوازات": المبعد عن المملكة لا يمكنه الدخول إلا للحج والعمرة





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أنهت المديرية العامة للجوازات، الجدل الدائر حول مصير المبعدين عن المملكة اتباعًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، معلنةً وبشكلٍ رسمي من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إمكانية دخول المبعد في حالتين فقط هما: لأداء مناسك العمرة، ولأداء فريضة الحج.



وقالت "الجوازات"، ردًا على تغريدة أحد الحسابات في موقع التواصل الاجتماعي: "التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط".