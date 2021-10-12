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مصر تشهد زلزالاً بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر

شعر به السكان بالإسكندرية والمدن الساحلية ومناطق بالقاهرة

سَجّلت مصر زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت على بعد 413 كم شمال مدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في تصريحٍ له اليوم أن بعض المواطنين بمحافظة الإسكندرية والمدن الساحلية وبعض مناطق القاهرة شعروا بالزلزال الذي وقع على خط عرض 35 درجة شمالاً و26.33 درجة شرقاً، وعلى عمق 25.7 كم، مشيراً إلى أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

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مصر تشهد زلزالاً بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر
سبق

سَجّلت مصر زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت على بعد 413 كم شمال مدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في تصريحٍ له اليوم أن بعض المواطنين بمحافظة الإسكندرية والمدن الساحلية وبعض مناطق القاهرة شعروا بالزلزال الذي وقع على خط عرض 35 درجة شمالاً و26.33 درجة شرقاً، وعلى عمق 25.7 كم، مشيراً إلى أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:20 PM

مصر تشهد زلزالاً بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر

شعر به السكان بالإسكندرية والمدن الساحلية ومناطق بالقاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سَجّلت مصر زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت على بعد 413 كم شمال مدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في تصريحٍ له اليوم أن بعض المواطنين بمحافظة الإسكندرية والمدن الساحلية وبعض مناطق القاهرة شعروا بالزلزال الذي وقع على خط عرض 35 درجة شمالاً و26.33 درجة شرقاً، وعلى عمق 25.7 كم، مشيراً إلى أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

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