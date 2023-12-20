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طيران البحرية يُنقذ رضيعة بجزر فرسان .. فجراً

تعاني الربو ونُقلت لمستشفى الملك فهد المركزي

أقلعت إحدى طائرات القوات البحرية منتصف فجر اليوم؛ لإنقاذ حالة حرجة لرضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً تعاني الربو وضعف التنفس.

ونُقلت الحالة الحرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خلال وقت قياسي.

القوات البحرية رضيعة مستشفى فرسان مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران البحرية يُنقذ رضيعة بجزر فرسان .. فجراً
سبق

أقلعت إحدى طائرات القوات البحرية منتصف فجر اليوم؛ لإنقاذ حالة حرجة لرضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً تعاني الربو وضعف التنفس.

ونُقلت الحالة الحرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خلال وقت قياسي.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
01:26 PM

طيران البحرية يُنقذ رضيعة بجزر فرسان .. فجراً

تعاني الربو ونُقلت لمستشفى الملك فهد المركزي

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فهد كاملي - جازان
3
4,844

أقلعت إحدى طائرات القوات البحرية منتصف فجر اليوم؛ لإنقاذ حالة حرجة لرضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً تعاني الربو وضعف التنفس.

ونُقلت الحالة الحرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خلال وقت قياسي.

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