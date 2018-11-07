بعد السقوط محلياً.. "النصر" يسقط عربياً أمام مولودية الجزائري

في ذهاب دور الـ16 من بطولة زايد للأندية

خسر فريق النصر الأول لكرة القدم أمام مولودية الجزائري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسيلتقي الطرفان نهاية الشهر الميلادي الحالي في مباراة الإياب بالجزائر.

المباراة:

بدأت المباراة بشكل مفتوح من الطرفين وتحصل كل فريق على كرة عرضية قبل انقضاء الدقيقة الخامسة لكنها انتهت جميعها في أيدي الحارسين.

وعند الدقيقة الثامنة خطأ من مدافع فريق مولودية وصلت إلى محمد السهلاوي مررها إلى يحيى الشهري أعادها لمحمد السهلاوي لم يحسن التعامل معها.

رد عليها هجوم مولودية في الدقيقة الثانية عشرة بهجمة لابن عثمان سددها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين مرر نور الدين امرابط كرة إلى أحمد موسى من الجهة اليسرى سددها أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

وعند الدقيقة الثامنة والثلاثين أخطأ المدافع عزيز في إبعاد الكرة لتصل إلى نور الدين امرابط واجه الحارس المتقدم وسددها مرت في الشباك الجانبية.

ومع مطلع الشوط الثاني وفي الدقيقة الثامنة والأربعين تحصل النصر على خطأ ضربه عمر هوساوي برأسه مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة الستين سجل فريق مولودية الجزائري هدفاً أول بعد خطأ في إبعاد الكرة من حمد آل منصور خطفها هشام الوزاني ولعبها عرضية أرضية داخل خط الـ18 وصلت إلى وليد درارجه سددها في المرمى

وفي الدقيقة الثمانين مرر أحمد الفريدي كرة ساقطة إلى سلطان الغنام أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.