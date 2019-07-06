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"الحج" تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج

تحت شعار "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير"

أكملت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، الأربعاء الماضي، دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج١٤٤٠هـ، حملت عنوان "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير"، وذلك ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، بمقر غرفتي مكة المكرمة وجدة.

وسلطت الدورة التي أقيمت على مدار يومين الضوء على دور الوزارة، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان، وعظم المكان، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

حضر فعاليات الدورة مستشار تطوير الموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة وممثلو القطاعات والجهات العاملة في حج هذا العام.

وأبان المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله.

مبيناً أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم وأثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين .

وقدم عبدالعزيز الحازمي من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، نبذة تعريفية للمشاركين في الدورة عن الوزارة وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة، واستعرض الدكتور فهد الأحمدي، وصفر العفيفي من معهد التوثيق الوطني للتدريب، أخلاقيات العمل وفن التواصل وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها، فيما تطرق ناصر القرشي من وزارة الحج والعمرة للتأهيل العملي للمتدربين في شؤون الحج، كيفية مراقبة الخدمات المقدمة للحجاج والعمل على تجويدها.

3 مرفقات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحج" تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج
سبق

أكملت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، الأربعاء الماضي، دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج١٤٤٠هـ، حملت عنوان "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير"، وذلك ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، بمقر غرفتي مكة المكرمة وجدة.

وسلطت الدورة التي أقيمت على مدار يومين الضوء على دور الوزارة، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان، وعظم المكان، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

حضر فعاليات الدورة مستشار تطوير الموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة وممثلو القطاعات والجهات العاملة في حج هذا العام.

وأبان المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله.

مبيناً أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم وأثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين .

وقدم عبدالعزيز الحازمي من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، نبذة تعريفية للمشاركين في الدورة عن الوزارة وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة، واستعرض الدكتور فهد الأحمدي، وصفر العفيفي من معهد التوثيق الوطني للتدريب، أخلاقيات العمل وفن التواصل وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها، فيما تطرق ناصر القرشي من وزارة الحج والعمرة للتأهيل العملي للمتدربين في شؤون الحج، كيفية مراقبة الخدمات المقدمة للحجاج والعمل على تجويدها.

3 مرفقات

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
04:40 PM

"الحج" تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج

تحت شعار "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أكملت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، الأربعاء الماضي، دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج١٤٤٠هـ، حملت عنوان "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير"، وذلك ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، بمقر غرفتي مكة المكرمة وجدة.

وسلطت الدورة التي أقيمت على مدار يومين الضوء على دور الوزارة، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان، وعظم المكان، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

حضر فعاليات الدورة مستشار تطوير الموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة وممثلو القطاعات والجهات العاملة في حج هذا العام.

وأبان المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله.

مبيناً أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم وأثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين .

وقدم عبدالعزيز الحازمي من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، نبذة تعريفية للمشاركين في الدورة عن الوزارة وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة، واستعرض الدكتور فهد الأحمدي، وصفر العفيفي من معهد التوثيق الوطني للتدريب، أخلاقيات العمل وفن التواصل وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها، فيما تطرق ناصر القرشي من وزارة الحج والعمرة للتأهيل العملي للمتدربين في شؤون الحج، كيفية مراقبة الخدمات المقدمة للحجاج والعمل على تجويدها.

3 مرفقات

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