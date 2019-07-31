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"الريثي" يفتتح مقر ضيافة ذوي الشهداء بمستشفى المسارحة

نفذ بالتعاون مع القوات المسلحة

افتتح محافظ أحد المسارحة، عبد الله بن محمد الريثي، اليوم، مقر ضيافة أسر الشهداء بمستشفى أحد المسارحة، والذي نفذته الشؤون الصحية بالتعاون مع لجنة الشهداء بالقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الله النجمي، والعميد بالقوات المسلحة محمد مطر العتيبي.

ويتكون المقر من استراحة متكاملة "مجلس كبير"، ومهجع به عدد من الأسرة ومستلزمات الضيافة لذوي المصاب أو الشهيد إلى حين استكمال إجراءات نقل الجثمان أو تماثل المصاب للشفاء.

واستدل باهتمام ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله - لكل ذوي وأبناء الشهداء والمصابين والسعي على راحتهم، وبمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، لتسهيل الخدمات لذوي الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم للذود عن الدين والوطن.

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"الريثي" يفتتح مقر ضيافة ذوي الشهداء بمستشفى المسارحة
سبق

افتتح محافظ أحد المسارحة، عبد الله بن محمد الريثي، اليوم، مقر ضيافة أسر الشهداء بمستشفى أحد المسارحة، والذي نفذته الشؤون الصحية بالتعاون مع لجنة الشهداء بالقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الله النجمي، والعميد بالقوات المسلحة محمد مطر العتيبي.

ويتكون المقر من استراحة متكاملة "مجلس كبير"، ومهجع به عدد من الأسرة ومستلزمات الضيافة لذوي المصاب أو الشهيد إلى حين استكمال إجراءات نقل الجثمان أو تماثل المصاب للشفاء.

واستدل باهتمام ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله - لكل ذوي وأبناء الشهداء والمصابين والسعي على راحتهم، وبمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، لتسهيل الخدمات لذوي الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم للذود عن الدين والوطن.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
07:53 PM

"الريثي" يفتتح مقر ضيافة ذوي الشهداء بمستشفى المسارحة

نفذ بالتعاون مع القوات المسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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افتتح محافظ أحد المسارحة، عبد الله بن محمد الريثي، اليوم، مقر ضيافة أسر الشهداء بمستشفى أحد المسارحة، والذي نفذته الشؤون الصحية بالتعاون مع لجنة الشهداء بالقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبد الله النجمي، والعميد بالقوات المسلحة محمد مطر العتيبي.

ويتكون المقر من استراحة متكاملة "مجلس كبير"، ومهجع به عدد من الأسرة ومستلزمات الضيافة لذوي المصاب أو الشهيد إلى حين استكمال إجراءات نقل الجثمان أو تماثل المصاب للشفاء.

واستدل باهتمام ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله - لكل ذوي وأبناء الشهداء والمصابين والسعي على راحتهم، وبمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، لتسهيل الخدمات لذوي الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم للذود عن الدين والوطن.

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