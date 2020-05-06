شفاء 187 حالة كورونا بالكويت والإجمالي يرتفع إلى 2219
سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2219 حالة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
شفاء 187 حالة كورونا بالكويت والإجمالي يرتفع إلى 2219
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-06
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2219 حالة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:27 PM
شفاء 187 حالة كورونا بالكويت والإجمالي يرتفع إلى 2219
سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2219 حالة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال الشيخ باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.