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شاهد .. "الإسلامية" تُطلق مجموعة مقاطع تحاكي ذكرى البيعة الثانية لولي العهد

عبر منصاتها الإعلامية .. وتضمنت كلمات خالدة ومشاهد تحاكي التطور بالمملكة

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - يحفظه الله - وذلك بإطلاق مجموعة كبيرة من المقاطع والصور التي تحمل كلمات خالدة لسمو ولي العهد رسمت ملامح الرؤية الطموحة التي يحملها سموه تجاه بلده لرسم مستقبل زاهر زاخر بالإنجازات.

ولاقت هذه المقاطع رواجاً كبيراً بين رواد التواصل الاجتماعي الذين أكّدوا في تعليقاتهم على الشعور بالفخر والاعتزاز بمنجزات ولي العهد الذي يقود مسيرة التنمية والنهضة برؤية واعدة ستنقل المملكة إلى مصاف كبريات الدول المتقدمة في المجالات كافة وفي زمن قياسي في عمر الدول.

وتصدّرت ذكرى البيعة الثانية لولي العهد منصات التواصل الاجتماعي وبلغت "الترند" عبر منصة "تويتر" من خلال وسم #ذكرى_بيعة_ولي_العهد_الثانية الذي حظي بأكثر من عشرين ألف تغريدة في الثناء على سموه وما يحمله لوطنه من حب يدفعه للعمل بكل تفانٍ وتضحية لتقديم مزيدٍ من العطاء والريادة في المجالات كافة.

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شاهد .. "الإسلامية" تُطلق مجموعة مقاطع تحاكي ذكرى البيعة الثانية لولي العهد
سبق

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - يحفظه الله - وذلك بإطلاق مجموعة كبيرة من المقاطع والصور التي تحمل كلمات خالدة لسمو ولي العهد رسمت ملامح الرؤية الطموحة التي يحملها سموه تجاه بلده لرسم مستقبل زاهر زاخر بالإنجازات.

ولاقت هذه المقاطع رواجاً كبيراً بين رواد التواصل الاجتماعي الذين أكّدوا في تعليقاتهم على الشعور بالفخر والاعتزاز بمنجزات ولي العهد الذي يقود مسيرة التنمية والنهضة برؤية واعدة ستنقل المملكة إلى مصاف كبريات الدول المتقدمة في المجالات كافة وفي زمن قياسي في عمر الدول.

وتصدّرت ذكرى البيعة الثانية لولي العهد منصات التواصل الاجتماعي وبلغت "الترند" عبر منصة "تويتر" من خلال وسم #ذكرى_بيعة_ولي_العهد_الثانية الذي حظي بأكثر من عشرين ألف تغريدة في الثناء على سموه وما يحمله لوطنه من حب يدفعه للعمل بكل تفانٍ وتضحية لتقديم مزيدٍ من العطاء والريادة في المجالات كافة.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
11:57 AM

شاهد .. "الإسلامية" تُطلق مجموعة مقاطع تحاكي ذكرى البيعة الثانية لولي العهد

عبر منصاتها الإعلامية .. وتضمنت كلمات خالدة ومشاهد تحاكي التطور بالمملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
2
3,584

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - يحفظه الله - وذلك بإطلاق مجموعة كبيرة من المقاطع والصور التي تحمل كلمات خالدة لسمو ولي العهد رسمت ملامح الرؤية الطموحة التي يحملها سموه تجاه بلده لرسم مستقبل زاهر زاخر بالإنجازات.

ولاقت هذه المقاطع رواجاً كبيراً بين رواد التواصل الاجتماعي الذين أكّدوا في تعليقاتهم على الشعور بالفخر والاعتزاز بمنجزات ولي العهد الذي يقود مسيرة التنمية والنهضة برؤية واعدة ستنقل المملكة إلى مصاف كبريات الدول المتقدمة في المجالات كافة وفي زمن قياسي في عمر الدول.

وتصدّرت ذكرى البيعة الثانية لولي العهد منصات التواصل الاجتماعي وبلغت "الترند" عبر منصة "تويتر" من خلال وسم #ذكرى_بيعة_ولي_العهد_الثانية الذي حظي بأكثر من عشرين ألف تغريدة في الثناء على سموه وما يحمله لوطنه من حب يدفعه للعمل بكل تفانٍ وتضحية لتقديم مزيدٍ من العطاء والريادة في المجالات كافة.

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