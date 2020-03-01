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رغم "كورونا".. "وان بلس" تُجهّز مفاجأة لعشاقها بعد يومين

الشركة الصينية تَعَمّدت نشر صور غامضة لإعلانها المرتقب

كشفت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة رسميًّا، نيتها الإعلان عن مفاجأة جديدة بعد يومين، وتحديدًا يوم 3 مارس، رغم المخاطر المُحدقة بالتجارة الصينية بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونشرت "وان بلس" مقطعَ فيديو دعائيًّا قصيرًا، تُعلن فيه عن نيتها الإعلان عن جهاز جديد يوم 3 مارس الجاري.

ولم تعلن تحديدًا هوية تلك المفاجأة وهل سيكون هاتفًا ذكيًّا أم منتجًا آخر؛ ولكن تقارير أشارت إلى أنه قد يكون أحد سلسلة "وان بلس 8" الجديدة.

وتعمّدت "وان بلس" نشرَ صور غامضة مُبهمة لمفاجآتها المرتقبة.

ويبدو أن الشركة الصينية الرائدة ستتبع نفس الإجراءات الوقائية السابقة؛ بأن تجعل الإعلان عن مفاجآتها الجديدة "أون لاين"، ولن تنظم مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا كما اعتادت في السنوات الماضية؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

شركة وان بلس الصينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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رغم "كورونا".. "وان بلس" تُجهّز مفاجأة لعشاقها بعد يومين
سبق

كشفت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة رسميًّا، نيتها الإعلان عن مفاجأة جديدة بعد يومين، وتحديدًا يوم 3 مارس، رغم المخاطر المُحدقة بالتجارة الصينية بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونشرت "وان بلس" مقطعَ فيديو دعائيًّا قصيرًا، تُعلن فيه عن نيتها الإعلان عن جهاز جديد يوم 3 مارس الجاري.

ولم تعلن تحديدًا هوية تلك المفاجأة وهل سيكون هاتفًا ذكيًّا أم منتجًا آخر؛ ولكن تقارير أشارت إلى أنه قد يكون أحد سلسلة "وان بلس 8" الجديدة.

وتعمّدت "وان بلس" نشرَ صور غامضة مُبهمة لمفاجآتها المرتقبة.

ويبدو أن الشركة الصينية الرائدة ستتبع نفس الإجراءات الوقائية السابقة؛ بأن تجعل الإعلان عن مفاجآتها الجديدة "أون لاين"، ولن تنظم مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا كما اعتادت في السنوات الماضية؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:25 AM

رغم "كورونا".. "وان بلس" تُجهّز مفاجأة لعشاقها بعد يومين

الشركة الصينية تَعَمّدت نشر صور غامضة لإعلانها المرتقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة رسميًّا، نيتها الإعلان عن مفاجأة جديدة بعد يومين، وتحديدًا يوم 3 مارس، رغم المخاطر المُحدقة بالتجارة الصينية بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونشرت "وان بلس" مقطعَ فيديو دعائيًّا قصيرًا، تُعلن فيه عن نيتها الإعلان عن جهاز جديد يوم 3 مارس الجاري.

ولم تعلن تحديدًا هوية تلك المفاجأة وهل سيكون هاتفًا ذكيًّا أم منتجًا آخر؛ ولكن تقارير أشارت إلى أنه قد يكون أحد سلسلة "وان بلس 8" الجديدة.

وتعمّدت "وان بلس" نشرَ صور غامضة مُبهمة لمفاجآتها المرتقبة.

ويبدو أن الشركة الصينية الرائدة ستتبع نفس الإجراءات الوقائية السابقة؛ بأن تجعل الإعلان عن مفاجآتها الجديدة "أون لاين"، ولن تنظم مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا كما اعتادت في السنوات الماضية؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا".

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