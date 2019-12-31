اليوم في المجمع الأولمبي.. "الفيصل" يكرم الاتحادات السعودية المنجزة

قدّم مكافآت مالية وطالبهم بتحقيق المزيد

كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية وذلك بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وقال "الفيصل" خلال لقائه بلاعبي المنتخبات السعودية لكرة السلة، والتايكوندو، والجودو، وكرة الطاولة، والبلياردو، والهجن، والريشة الطائرة، أنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية على أتم الاستعداد؛ لتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لأبنائنا اللاعبين لرفع العلم السعودي في كل المحافل المختلفة"، مشيراً إلى أنه باجتماعه الأخير مع رؤساء الاتحادات الرياضية وضعوا آلية جديدة لدعم الاتحادات، وذلك ضمن خطة تستغرق 4 أعوام، حتى يمكن للاتحادات الرياضية التخطيط والترتيب للمعسكرات والبطولات قبل تنفيذها وإقامتها بفترة زمنية طويلة.

حضر التكريم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومساعد الرئيس عبدالإله الدلاك، ووكلاء الرئيس، ورؤساء الاتحادات المكرمة.