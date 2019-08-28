شركة طيران أسترالية تحظر "ماك بوك برو" على متن رحلاتها

بسبب تخوفات من اشتعال النيران في بطاريات تلك الأجهزة

حظرت شركة طيران أسترالية، على المسافرين، حمل أجهزة الحاسوب من نوع "ماك بوك برو"، مع الحقائب.

وقالت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس إيرويز": إن المسافرين لن يتمكنوا من وضع أجهزة الحاسوب من نوع "ماك بوك برو"، مع الحقائب؛ بسبب تخوفات من اشتعال النيران في بطاريات تلك الأجهزة.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن المسافرين مجبرون اعتبارًا من الثلاثاء، على حمل هذا النوع من الأجهزة معهم في مقصورة الطائرة، ومنع تشغيله بتاتًا أثناء الرحلة.

وفي يونيو 2019، قال عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل": إنه استدعى أجهزة "ماك بوك برو" 15 إنش المنتجة في الفترة بين 2015 و2017؛ بسبب احتمالية ارتفاع حرارة البطارية بنِسَب أكثر من المعدل الطبيعي.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبيرغ"؛ فقد بدأت شركة طيران أسترالية منافسة، وهي "فيرجن أستراليا هولدنغز"، اعتبارًا من 26 الجاري، منعَ حمل أجهزة أبل مع الحقائب.

وبدأت شركات طيران عالمية، بتنفيذ قرار منع حمل أجهزة "ماك بوك برو"، مع الحقائب؛ تحسبًا لاحتمالية اشتعال بطارياتها.