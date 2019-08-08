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"مفاهيم التثقيف الصحي" في مبادرة على متن رحلة من الرياض- الدمام

تحت شعار "عطاؤكم عطاؤنا دومًا"

أُطلقت، اليوم، مبادرة "عطاؤكم عطاؤنا دومًا وليس يومًا"، بالشراكة المجتمعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في فرع الرياض ومحطة الخطوط الحديدية وشركة ذيب لتأجير السيارات، بحضور المدير التنفيذي لصحة المجتمع بالتجمع الصحي الأول بالرياض.

وقال مدير إدارة صحة المجتمع بالتجمع الأول، الدكتور فيصل الرحيمي: إن إقامة مثل هذه الفعاليات التي تنفذها إدارة صحة المجتمع بالتجمع الأول، تساهم في نشر الوعي الصحي، وتقديم عدد من الرسائل التوعوية وتؤمن بالدور الهام للمشاركة المجتمعية في تقديم الرعاية الصحية والتثقيفية والوقائية، ومنها "الكشف المبكر عن السكري والفحص والإحالة والإجابة عن أسئلة المسافرين والتعليم وبالترفيه للأطفال داخل عربات القطار أثناء الرحلة من الرياض إلى الدمام"؛ مما أضفى ذلك على الرحلة التسلية والمتعة.

وأضاف: شارك في التوعية أبناؤنا من دار الرعاية بالرياض، كما شكر الجهات المشاركة والداعمة وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية المتمثلة في مكتب فرع الرياض ومحطة الخطوط الحديدية بالرياض، وشركة ذيب لتأجير السيارات ومركز التأهيل الشامل وفريق تراحم وفريق نبض الحياة وفريق جود التطوعي من المنطقة الشرقية.

وذكرت مديرة إدارة التثقيف الصحي بالتجمع الأول، رندا عبد الله، أن إقامة مثل هذه المبادرات والفعاليات التي ينفذها التجمع الصحي الأول تساهم في نشر الوعي الصحي للمجتمع؛ لتعريفهم بمخاطر الأمراض من خلال التواصل المباشر معهم وتقديم عدد من الرسائل التوعوية الهادفة، تتضمن ممارسة الرياضة والأكل المتوازن، وعددًا من المواضيع الصحية المختلفة.

ومن جانبه قال مشرف القطاع الصحي، سالم بن حسين الجذمي: إن الفعاليات والمبادرات بالشراكة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية؛ تساهم إلى حد كبير في توعية المجتمع وتثقيفه صحيّاً، ورفع مستوى الوعي لديهم عن حقائق الأمراض والوقاية منها، وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع في برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع، والتي تهدف لنشر روح التعاون بين مختلف القطاعات.

وأضاف: بجانب نشر مفاهيم التوعية والتثقيف الصحي على متن رحلة من وإلى (الرياض - الدمام)، وامتدّت المبادرة إلى إقامة معرض توعوي في محطة قطار الدمام، وتم إشراك أبنائنا من دار الرعاية الاجتماعية بالرياض في البرامج المجتمعية، وتنمية قدراتهم على العطاء والابتكار والإبداع وتنسيق زيارة لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية، وتنظيم رحلات ترفيهية بحرية وإلى المنتزهات العامة والمراكز التجارية، وتثقيف مرتادي تلك الأماكن وإرشادهم صحيًّا.

وتابع: كما أن التعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية سوف يعزز إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، وسيساهم برنامج المشاركة المجتمعية في تغيير دور أفراد المجتمع من متلقين للخدمات إلى مشاركين في تحسين وتطوير الخدمات بمختلف أنواعها، إضافة لذلك تحسين وضعهم الصحي وتعزيز مفهوم الصحة الشامل، وشكر كل من ساهم في نجاح هذه المبادرة المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مفاهيم التثقيف الصحي" في مبادرة على متن رحلة من الرياض- الدمام
سبق

أُطلقت، اليوم، مبادرة "عطاؤكم عطاؤنا دومًا وليس يومًا"، بالشراكة المجتمعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في فرع الرياض ومحطة الخطوط الحديدية وشركة ذيب لتأجير السيارات، بحضور المدير التنفيذي لصحة المجتمع بالتجمع الصحي الأول بالرياض.

وقال مدير إدارة صحة المجتمع بالتجمع الأول، الدكتور فيصل الرحيمي: إن إقامة مثل هذه الفعاليات التي تنفذها إدارة صحة المجتمع بالتجمع الأول، تساهم في نشر الوعي الصحي، وتقديم عدد من الرسائل التوعوية وتؤمن بالدور الهام للمشاركة المجتمعية في تقديم الرعاية الصحية والتثقيفية والوقائية، ومنها "الكشف المبكر عن السكري والفحص والإحالة والإجابة عن أسئلة المسافرين والتعليم وبالترفيه للأطفال داخل عربات القطار أثناء الرحلة من الرياض إلى الدمام"؛ مما أضفى ذلك على الرحلة التسلية والمتعة.

وأضاف: شارك في التوعية أبناؤنا من دار الرعاية بالرياض، كما شكر الجهات المشاركة والداعمة وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية المتمثلة في مكتب فرع الرياض ومحطة الخطوط الحديدية بالرياض، وشركة ذيب لتأجير السيارات ومركز التأهيل الشامل وفريق تراحم وفريق نبض الحياة وفريق جود التطوعي من المنطقة الشرقية.

وذكرت مديرة إدارة التثقيف الصحي بالتجمع الأول، رندا عبد الله، أن إقامة مثل هذه المبادرات والفعاليات التي ينفذها التجمع الصحي الأول تساهم في نشر الوعي الصحي للمجتمع؛ لتعريفهم بمخاطر الأمراض من خلال التواصل المباشر معهم وتقديم عدد من الرسائل التوعوية الهادفة، تتضمن ممارسة الرياضة والأكل المتوازن، وعددًا من المواضيع الصحية المختلفة.

ومن جانبه قال مشرف القطاع الصحي، سالم بن حسين الجذمي: إن الفعاليات والمبادرات بالشراكة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية؛ تساهم إلى حد كبير في توعية المجتمع وتثقيفه صحيّاً، ورفع مستوى الوعي لديهم عن حقائق الأمراض والوقاية منها، وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع في برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع، والتي تهدف لنشر روح التعاون بين مختلف القطاعات.

وأضاف: بجانب نشر مفاهيم التوعية والتثقيف الصحي على متن رحلة من وإلى (الرياض - الدمام)، وامتدّت المبادرة إلى إقامة معرض توعوي في محطة قطار الدمام، وتم إشراك أبنائنا من دار الرعاية الاجتماعية بالرياض في البرامج المجتمعية، وتنمية قدراتهم على العطاء والابتكار والإبداع وتنسيق زيارة لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية، وتنظيم رحلات ترفيهية بحرية وإلى المنتزهات العامة والمراكز التجارية، وتثقيف مرتادي تلك الأماكن وإرشادهم صحيًّا.

وتابع: كما أن التعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية سوف يعزز إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، وسيساهم برنامج المشاركة المجتمعية في تغيير دور أفراد المجتمع من متلقين للخدمات إلى مشاركين في تحسين وتطوير الخدمات بمختلف أنواعها، إضافة لذلك تحسين وضعهم الصحي وتعزيز مفهوم الصحة الشامل، وشكر كل من ساهم في نجاح هذه المبادرة المجتمعية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
07:15 PM

"مفاهيم التثقيف الصحي" في مبادرة على متن رحلة من الرياض- الدمام

تحت شعار "عطاؤكم عطاؤنا دومًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُطلقت، اليوم، مبادرة "عطاؤكم عطاؤنا دومًا وليس يومًا"، بالشراكة المجتمعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في فرع الرياض ومحطة الخطوط الحديدية وشركة ذيب لتأجير السيارات، بحضور المدير التنفيذي لصحة المجتمع بالتجمع الصحي الأول بالرياض.

وقال مدير إدارة صحة المجتمع بالتجمع الأول، الدكتور فيصل الرحيمي: إن إقامة مثل هذه الفعاليات التي تنفذها إدارة صحة المجتمع بالتجمع الأول، تساهم في نشر الوعي الصحي، وتقديم عدد من الرسائل التوعوية وتؤمن بالدور الهام للمشاركة المجتمعية في تقديم الرعاية الصحية والتثقيفية والوقائية، ومنها "الكشف المبكر عن السكري والفحص والإحالة والإجابة عن أسئلة المسافرين والتعليم وبالترفيه للأطفال داخل عربات القطار أثناء الرحلة من الرياض إلى الدمام"؛ مما أضفى ذلك على الرحلة التسلية والمتعة.

وأضاف: شارك في التوعية أبناؤنا من دار الرعاية بالرياض، كما شكر الجهات المشاركة والداعمة وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية المتمثلة في مكتب فرع الرياض ومحطة الخطوط الحديدية بالرياض، وشركة ذيب لتأجير السيارات ومركز التأهيل الشامل وفريق تراحم وفريق نبض الحياة وفريق جود التطوعي من المنطقة الشرقية.

وذكرت مديرة إدارة التثقيف الصحي بالتجمع الأول، رندا عبد الله، أن إقامة مثل هذه المبادرات والفعاليات التي ينفذها التجمع الصحي الأول تساهم في نشر الوعي الصحي للمجتمع؛ لتعريفهم بمخاطر الأمراض من خلال التواصل المباشر معهم وتقديم عدد من الرسائل التوعوية الهادفة، تتضمن ممارسة الرياضة والأكل المتوازن، وعددًا من المواضيع الصحية المختلفة.

ومن جانبه قال مشرف القطاع الصحي، سالم بن حسين الجذمي: إن الفعاليات والمبادرات بالشراكة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية؛ تساهم إلى حد كبير في توعية المجتمع وتثقيفه صحيّاً، ورفع مستوى الوعي لديهم عن حقائق الأمراض والوقاية منها، وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع في برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع، والتي تهدف لنشر روح التعاون بين مختلف القطاعات.

وأضاف: بجانب نشر مفاهيم التوعية والتثقيف الصحي على متن رحلة من وإلى (الرياض - الدمام)، وامتدّت المبادرة إلى إقامة معرض توعوي في محطة قطار الدمام، وتم إشراك أبنائنا من دار الرعاية الاجتماعية بالرياض في البرامج المجتمعية، وتنمية قدراتهم على العطاء والابتكار والإبداع وتنسيق زيارة لمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية، وتنظيم رحلات ترفيهية بحرية وإلى المنتزهات العامة والمراكز التجارية، وتثقيف مرتادي تلك الأماكن وإرشادهم صحيًّا.

وتابع: كما أن التعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية سوف يعزز إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، وسيساهم برنامج المشاركة المجتمعية في تغيير دور أفراد المجتمع من متلقين للخدمات إلى مشاركين في تحسين وتطوير الخدمات بمختلف أنواعها، إضافة لذلك تحسين وضعهم الصحي وتعزيز مفهوم الصحة الشامل، وشكر كل من ساهم في نجاح هذه المبادرة المجتمعية.

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