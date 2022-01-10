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بعد إثارتها ضجة.. "الداخلية الكويتية" تردّ على مطربة خليجية و"تفتح تحقيقًا"

ردّت وزارة الداخلية الكويتية، على ما زعمته مطربة خليجية، عن منعها من مغادرة البلاد بسبب خضوعها للحجر؛ في حين أن أحد الفنانين الخليجيين غادر دون الخضوع لنفس الشروط.

وتحت عنوان "تحقيق بدخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر"، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية: أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في شأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".

وأشارت الإدارة إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور؛ لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.

وذكرت أن وزارة الداخلية تَلَقّت بلاغًا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها؛ لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كانت المطربة الخليجية، قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تشتكي فيه منعها من مغادرة الكويت بسبب كونها في فترة الحجر الصحي؛ في حين تم السماح لمطرب آخر خليجي بالمغادرة.

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بعد إثارتها ضجة.. "الداخلية الكويتية" تردّ على مطربة خليجية و"تفتح تحقيقًا"
سبق

ردّت وزارة الداخلية الكويتية، على ما زعمته مطربة خليجية، عن منعها من مغادرة البلاد بسبب خضوعها للحجر؛ في حين أن أحد الفنانين الخليجيين غادر دون الخضوع لنفس الشروط.

وتحت عنوان "تحقيق بدخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر"، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية: أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في شأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".

وأشارت الإدارة إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور؛ لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.

وذكرت أن وزارة الداخلية تَلَقّت بلاغًا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها؛ لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كانت المطربة الخليجية، قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تشتكي فيه منعها من مغادرة الكويت بسبب كونها في فترة الحجر الصحي؛ في حين تم السماح لمطرب آخر خليجي بالمغادرة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
12:16 PM

بعد إثارتها ضجة.. "الداخلية الكويتية" تردّ على مطربة خليجية و"تفتح تحقيقًا"

A A A
أيمن حسن - الرياض
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5,602

ردّت وزارة الداخلية الكويتية، على ما زعمته مطربة خليجية، عن منعها من مغادرة البلاد بسبب خضوعها للحجر؛ في حين أن أحد الفنانين الخليجيين غادر دون الخضوع لنفس الشروط.

وتحت عنوان "تحقيق بدخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر"، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية: أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في شأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".

وأشارت الإدارة إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور؛ لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.

وذكرت أن وزارة الداخلية تَلَقّت بلاغًا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها؛ لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كانت المطربة الخليجية، قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تشتكي فيه منعها من مغادرة الكويت بسبب كونها في فترة الحجر الصحي؛ في حين تم السماح لمطرب آخر خليجي بالمغادرة.

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