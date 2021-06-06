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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف: استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط
سبق

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف: استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
02:39 AM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:11 PM

التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
6,493

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف: استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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