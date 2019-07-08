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"الرياض ورومانيا" تجهزان أخضر السلة للتصفيات الآسيوية

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده في معسكره الداخلي في الرياض حتى نهاية الشهر الحالي، على أن يغادر قبل نهاية الشهر الحالي إلى رومانيا للإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية والتي ستنطلق في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب.

ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعدوه خلدون المولد ويحيى المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.

وتم اختيار 16 لاعباً في المرحلة الأولى للمعسكر هم:

محمد الصقر - عبداللطيف التمار - ثامر أبكر - مرزوق المولد- خالد عبدالجبار- علي الشبيلي - محمد الشبيلي- نايف الثعلبي- محمد السويلم - ناصر العبسي- مثني المرواني - محمد المرواني- أيوب الهوساوي- جابر الكعبي- مصعب قاضي- فهد السالك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرياض ورومانيا" تجهزان أخضر السلة للتصفيات الآسيوية
سبق

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده في معسكره الداخلي في الرياض حتى نهاية الشهر الحالي، على أن يغادر قبل نهاية الشهر الحالي إلى رومانيا للإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية والتي ستنطلق في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب.

ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعدوه خلدون المولد ويحيى المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.

وتم اختيار 16 لاعباً في المرحلة الأولى للمعسكر هم:

محمد الصقر - عبداللطيف التمار - ثامر أبكر - مرزوق المولد- خالد عبدالجبار- علي الشبيلي - محمد الشبيلي- نايف الثعلبي- محمد السويلم - ناصر العبسي- مثني المرواني - محمد المرواني- أيوب الهوساوي- جابر الكعبي- مصعب قاضي- فهد السالك.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:55 PM

"الرياض ورومانيا" تجهزان أخضر السلة للتصفيات الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده في معسكره الداخلي في الرياض حتى نهاية الشهر الحالي، على أن يغادر قبل نهاية الشهر الحالي إلى رومانيا للإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية والتي ستنطلق في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب.

ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعدوه خلدون المولد ويحيى المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.

وتم اختيار 16 لاعباً في المرحلة الأولى للمعسكر هم:

محمد الصقر - عبداللطيف التمار - ثامر أبكر - مرزوق المولد- خالد عبدالجبار- علي الشبيلي - محمد الشبيلي- نايف الثعلبي- محمد السويلم - ناصر العبسي- مثني المرواني - محمد المرواني- أيوب الهوساوي- جابر الكعبي- مصعب قاضي- فهد السالك.

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200 مليون

26 ديسمبر
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