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"السيف" عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا على المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارًا بتكليف المهندس يوسف بن مسلم السيف، عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا على المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل.

ويأتي هذا القرار تبعًا لقرار الفهيد بالموافقة على تحويل فرع الكلية التقنية بطبرجل إلى كلية مستقلة، والذي صدر في شهر جمادى الأولى من العام الماضي.

وعبّر "السيف" عن شكره وتقديره للفهيد على هذه الثقة؛ مشيرًا إلى أنه سيعمل وزملاؤه على مواصلة الرقي بالعمل التدريبي وخدمة الوطن ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن، كما تَقَدّم بالشكر لنائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد الوشيح على الدعم المستمر في كل ما يخدم العملية التدريبية؛ سائلًا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يحفظ القيادة والشعب من كل مكروه.

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"السيف" عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا على المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل
سبق

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارًا بتكليف المهندس يوسف بن مسلم السيف، عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا على المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل.

ويأتي هذا القرار تبعًا لقرار الفهيد بالموافقة على تحويل فرع الكلية التقنية بطبرجل إلى كلية مستقلة، والذي صدر في شهر جمادى الأولى من العام الماضي.

وعبّر "السيف" عن شكره وتقديره للفهيد على هذه الثقة؛ مشيرًا إلى أنه سيعمل وزملاؤه على مواصلة الرقي بالعمل التدريبي وخدمة الوطن ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن، كما تَقَدّم بالشكر لنائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد الوشيح على الدعم المستمر في كل ما يخدم العملية التدريبية؛ سائلًا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يحفظ القيادة والشعب من كل مكروه.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:04 PM

"السيف" عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا على المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل

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صحيفة سبق الإلكترونية - طبرجل
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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارًا بتكليف المهندس يوسف بن مسلم السيف، عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا على المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل.

ويأتي هذا القرار تبعًا لقرار الفهيد بالموافقة على تحويل فرع الكلية التقنية بطبرجل إلى كلية مستقلة، والذي صدر في شهر جمادى الأولى من العام الماضي.

وعبّر "السيف" عن شكره وتقديره للفهيد على هذه الثقة؛ مشيرًا إلى أنه سيعمل وزملاؤه على مواصلة الرقي بالعمل التدريبي وخدمة الوطن ورسالة المؤسسة تجاه أبناء الوطن، كما تَقَدّم بالشكر لنائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد الوشيح على الدعم المستمر في كل ما يخدم العملية التدريبية؛ سائلًا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يحفظ القيادة والشعب من كل مكروه.

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