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منظومة النقل والخدمات اللوجستية.. منجزات عديدة لخدمة ضيوف الرحمن

ضمن معايير الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

تكمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداتها لاستقبال الحجاج في كل موسم عبر إنجاز العديد من المشاريع النوعية الخاصة الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في الحج، بما يتفق ومعايير الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المعنية في الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة في المملكة.

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية جاهزية المنظومة لتوفير كل ما يخصها من خدمات لضيوف الرحمن، وكانت رحلة استعدادات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن قامت منظومة النقل وعلى مدار السنوات الماضية ببناء العديد من الطرق التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومن أبرز تلك الطرق طريق القصيم/المدينة المنورة بطول 448 كم، وطريق الرياض/الطائف/ مكة المكرمة السريع بطول 820 كيلومترًا، وطريق مكة المكرمة/جدة السريع بطول 70 كم، بالإضافة لطريق جدة/المدينة المنورة السريع بطول 410 كم، إضافة إلى طريق مكة المكرمة/الطائف السريع بطول 70 كم، وطريق مكة المكرمة/المدينة المنورة السريع بطول 421 كم.

وفيما يخص المطارات، فقد قامت منظومة النقل بإنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي يعد وجهة حجاج بيت الله وأحد التحف المعمارية الفريدة، بالإضافة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي.

كما قامت منظومة النقل، بتهيئة ثلاثة مطارات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحراً، حيث تستقبل المملكة كل عام حجاج بيت الله من خلال ميناء جدة الإسلامي الذي يعد بوابة حجاج بيت الله للمشاعر المقدسة عبر البحر، بالإضافة لميناء ينبع وميناء ضباء.


وقامت منظومة النقل، ببناء قطار الحرمين الذي يضم 4 محطات، وهي محطة جدة المركزية، ومحطة المطار، ومحطة مكة المكرمة، ومحطة المدينة المنورة. ويعدّ قطار الحرمين عالي السرعة -الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية- أول استخدام لتقنية القطار عالي السرعة في الشرق الأوسط وضمن أسرع عشر قطارات للركاب في العالم بسرعة تصل إلى 300 كيلو متر بالساعة، فيما يسهم تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع برفع القدرة التشغيلية للقطار؛ مما يلبي احتياجات العملاء عبر محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة جدة المركزية، ويتيح إعادة تشغيل محطة جدة المركزية زيادة عدد الرحلات المسيرة حتى الـ(54) رحلة في اليوم.

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منظومة النقل والخدمات اللوجستية.. منجزات عديدة لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

تكمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداتها لاستقبال الحجاج في كل موسم عبر إنجاز العديد من المشاريع النوعية الخاصة الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في الحج، بما يتفق ومعايير الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المعنية في الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة في المملكة.

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية جاهزية المنظومة لتوفير كل ما يخصها من خدمات لضيوف الرحمن، وكانت رحلة استعدادات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن قامت منظومة النقل وعلى مدار السنوات الماضية ببناء العديد من الطرق التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومن أبرز تلك الطرق طريق القصيم/المدينة المنورة بطول 448 كم، وطريق الرياض/الطائف/ مكة المكرمة السريع بطول 820 كيلومترًا، وطريق مكة المكرمة/جدة السريع بطول 70 كم، بالإضافة لطريق جدة/المدينة المنورة السريع بطول 410 كم، إضافة إلى طريق مكة المكرمة/الطائف السريع بطول 70 كم، وطريق مكة المكرمة/المدينة المنورة السريع بطول 421 كم.

وفيما يخص المطارات، فقد قامت منظومة النقل بإنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي يعد وجهة حجاج بيت الله وأحد التحف المعمارية الفريدة، بالإضافة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي.

كما قامت منظومة النقل، بتهيئة ثلاثة مطارات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحراً، حيث تستقبل المملكة كل عام حجاج بيت الله من خلال ميناء جدة الإسلامي الذي يعد بوابة حجاج بيت الله للمشاعر المقدسة عبر البحر، بالإضافة لميناء ينبع وميناء ضباء.


وقامت منظومة النقل، ببناء قطار الحرمين الذي يضم 4 محطات، وهي محطة جدة المركزية، ومحطة المطار، ومحطة مكة المكرمة، ومحطة المدينة المنورة. ويعدّ قطار الحرمين عالي السرعة -الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية- أول استخدام لتقنية القطار عالي السرعة في الشرق الأوسط وضمن أسرع عشر قطارات للركاب في العالم بسرعة تصل إلى 300 كيلو متر بالساعة، فيما يسهم تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع برفع القدرة التشغيلية للقطار؛ مما يلبي احتياجات العملاء عبر محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة جدة المركزية، ويتيح إعادة تشغيل محطة جدة المركزية زيادة عدد الرحلات المسيرة حتى الـ(54) رحلة في اليوم.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
07:31 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:20 AM

منظومة النقل والخدمات اللوجستية.. منجزات عديدة لخدمة ضيوف الرحمن

ضمن معايير الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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تكمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداتها لاستقبال الحجاج في كل موسم عبر إنجاز العديد من المشاريع النوعية الخاصة الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في الحج، بما يتفق ومعايير الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المعنية في الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة في المملكة.

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية جاهزية المنظومة لتوفير كل ما يخصها من خدمات لضيوف الرحمن، وكانت رحلة استعدادات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن قامت منظومة النقل وعلى مدار السنوات الماضية ببناء العديد من الطرق التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومن أبرز تلك الطرق طريق القصيم/المدينة المنورة بطول 448 كم، وطريق الرياض/الطائف/ مكة المكرمة السريع بطول 820 كيلومترًا، وطريق مكة المكرمة/جدة السريع بطول 70 كم، بالإضافة لطريق جدة/المدينة المنورة السريع بطول 410 كم، إضافة إلى طريق مكة المكرمة/الطائف السريع بطول 70 كم، وطريق مكة المكرمة/المدينة المنورة السريع بطول 421 كم.

وفيما يخص المطارات، فقد قامت منظومة النقل بإنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي يعد وجهة حجاج بيت الله وأحد التحف المعمارية الفريدة، بالإضافة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي.

كما قامت منظومة النقل، بتهيئة ثلاثة مطارات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحراً، حيث تستقبل المملكة كل عام حجاج بيت الله من خلال ميناء جدة الإسلامي الذي يعد بوابة حجاج بيت الله للمشاعر المقدسة عبر البحر، بالإضافة لميناء ينبع وميناء ضباء.


وقامت منظومة النقل، ببناء قطار الحرمين الذي يضم 4 محطات، وهي محطة جدة المركزية، ومحطة المطار، ومحطة مكة المكرمة، ومحطة المدينة المنورة. ويعدّ قطار الحرمين عالي السرعة -الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية- أول استخدام لتقنية القطار عالي السرعة في الشرق الأوسط وضمن أسرع عشر قطارات للركاب في العالم بسرعة تصل إلى 300 كيلو متر بالساعة، فيما يسهم تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع برفع القدرة التشغيلية للقطار؛ مما يلبي احتياجات العملاء عبر محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة جدة المركزية، ويتيح إعادة تشغيل محطة جدة المركزية زيادة عدد الرحلات المسيرة حتى الـ(54) رحلة في اليوم.

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