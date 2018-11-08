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"تقنية نجران" تنفذ خطة إخلاء وهمية

بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر

نفذت الكلية التقنية بنجران، ممثلة بوحدة السلامة والصحة المهنية، خطة إخلاء وهمية بمشاركة إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي بالمنطقة؛ لتقييم الخطة والإشراف عليها.

واشتملت الخطة على توجيه أعضاء هيئة التدريب والمتدربين بأحد مباني الكلية إلى نقاط التجمع عن طريق فريق الإخلاء بالتنسيق مع وحدة السلامة والصحة المهنية وإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر، حيث تم التأكد من خلو القاعات والمكاتب والمعامل من الجميع، وقد تم إخلاء أكثر من 350 شخصاً من المبنى في وقت لم يتجاوز الدقيقتين والنصف والذي يعد وقتاً قياسياً في عمليات الإخلاء بحالات الطوارئ.

وأشاد عميد الكلية التقنية بنجران، محمد بن علي زبعان الصقري، بجهود وتعاون إدارة الدفاع المدني وإدارة الهلال الأحمر السعودي بنجران والقائمين عليها والدور الكبير الذي قاموا به في إنجاح هذه الخطة الوهمية، وإسهامهم في تحقيق الهدف المنشود منها.

و ثمن "الصقري" جهود وحدة السلامة والصحة المهنية واللجان المشاركة من الأقسام التدريبية، وشكرهم على هذه الخطة الناجحة، سائلاً المولى -تبارك وتعالى- التوفيق للجميع في أداء الواجب لخدمة هذا الصرح وكافة منسوبيه.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، علي بن عبد الله آل عتيق، أن الفرضية تأتي انطلاقاً من الدور الرائد للكلية ومسؤولياتها في توفير بيئة آمنة للعمل والتدريب ومحفزة لمنسوبيها وحمايتهم من المخاطر.

مشيراً إلى أن هذه التجارب تساعد العاملين بالكلية على إخلاء المبنى في أسرع وقت ممكن في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية -لا سمح الله- باحترافية.

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"تقنية نجران" تنفذ خطة إخلاء وهمية
سبق

نفذت الكلية التقنية بنجران، ممثلة بوحدة السلامة والصحة المهنية، خطة إخلاء وهمية بمشاركة إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي بالمنطقة؛ لتقييم الخطة والإشراف عليها.

واشتملت الخطة على توجيه أعضاء هيئة التدريب والمتدربين بأحد مباني الكلية إلى نقاط التجمع عن طريق فريق الإخلاء بالتنسيق مع وحدة السلامة والصحة المهنية وإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر، حيث تم التأكد من خلو القاعات والمكاتب والمعامل من الجميع، وقد تم إخلاء أكثر من 350 شخصاً من المبنى في وقت لم يتجاوز الدقيقتين والنصف والذي يعد وقتاً قياسياً في عمليات الإخلاء بحالات الطوارئ.

وأشاد عميد الكلية التقنية بنجران، محمد بن علي زبعان الصقري، بجهود وتعاون إدارة الدفاع المدني وإدارة الهلال الأحمر السعودي بنجران والقائمين عليها والدور الكبير الذي قاموا به في إنجاح هذه الخطة الوهمية، وإسهامهم في تحقيق الهدف المنشود منها.

و ثمن "الصقري" جهود وحدة السلامة والصحة المهنية واللجان المشاركة من الأقسام التدريبية، وشكرهم على هذه الخطة الناجحة، سائلاً المولى -تبارك وتعالى- التوفيق للجميع في أداء الواجب لخدمة هذا الصرح وكافة منسوبيه.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، علي بن عبد الله آل عتيق، أن الفرضية تأتي انطلاقاً من الدور الرائد للكلية ومسؤولياتها في توفير بيئة آمنة للعمل والتدريب ومحفزة لمنسوبيها وحمايتهم من المخاطر.

مشيراً إلى أن هذه التجارب تساعد العاملين بالكلية على إخلاء المبنى في أسرع وقت ممكن في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية -لا سمح الله- باحترافية.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:29 PM

"تقنية نجران" تنفذ خطة إخلاء وهمية

بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر

A A A
علي حفول - نجران
0
1,951

نفذت الكلية التقنية بنجران، ممثلة بوحدة السلامة والصحة المهنية، خطة إخلاء وهمية بمشاركة إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي بالمنطقة؛ لتقييم الخطة والإشراف عليها.

واشتملت الخطة على توجيه أعضاء هيئة التدريب والمتدربين بأحد مباني الكلية إلى نقاط التجمع عن طريق فريق الإخلاء بالتنسيق مع وحدة السلامة والصحة المهنية وإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر، حيث تم التأكد من خلو القاعات والمكاتب والمعامل من الجميع، وقد تم إخلاء أكثر من 350 شخصاً من المبنى في وقت لم يتجاوز الدقيقتين والنصف والذي يعد وقتاً قياسياً في عمليات الإخلاء بحالات الطوارئ.

وأشاد عميد الكلية التقنية بنجران، محمد بن علي زبعان الصقري، بجهود وتعاون إدارة الدفاع المدني وإدارة الهلال الأحمر السعودي بنجران والقائمين عليها والدور الكبير الذي قاموا به في إنجاح هذه الخطة الوهمية، وإسهامهم في تحقيق الهدف المنشود منها.

و ثمن "الصقري" جهود وحدة السلامة والصحة المهنية واللجان المشاركة من الأقسام التدريبية، وشكرهم على هذه الخطة الناجحة، سائلاً المولى -تبارك وتعالى- التوفيق للجميع في أداء الواجب لخدمة هذا الصرح وكافة منسوبيه.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، علي بن عبد الله آل عتيق، أن الفرضية تأتي انطلاقاً من الدور الرائد للكلية ومسؤولياتها في توفير بيئة آمنة للعمل والتدريب ومحفزة لمنسوبيها وحمايتهم من المخاطر.

مشيراً إلى أن هذه التجارب تساعد العاملين بالكلية على إخلاء المبنى في أسرع وقت ممكن في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية -لا سمح الله- باحترافية.

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