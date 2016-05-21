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قيادة التحالف: تصعيد الهجمات الإرهابية من الميليشيا الحوثية على المدنيين تهديد إقليمي ودولي

محاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرةٍ دون طيّار تحمل متفجرات.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها الأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

وحذّر العقيد المالكي؛ بأشد العبارات، الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها الأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، وستكون هناك وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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قيادة التحالف: تصعيد الهجمات الإرهابية من الميليشيا الحوثية على المدنيين تهديد إقليمي ودولي
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرةٍ دون طيّار تحمل متفجرات.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها الأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

وحذّر العقيد المالكي؛ بأشد العبارات، الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها الأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، وستكون هناك وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
10:22 AM

قيادة التحالف: تصعيد الهجمات الإرهابية من الميليشيا الحوثية على المدنيين تهديد إقليمي ودولي

محاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرةٍ دون طيّار تحمل متفجرات.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها الأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

وحذّر العقيد المالكي؛ بأشد العبارات، الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها الأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، وستكون هناك وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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