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الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة إلى متابعة تطبيق قرار منع التجوُّل

"سبق" وثَّقت تمركزهم بالشوارع الرئيسة لمتابعة وضبط المركبات المخالفة

تقف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والأدلة الجنائية جنبًا إلى جنب لتطبيق قرار منع التجول في شوارع وطرق العاصمة المقدسة لليوم الثاني من أيام العيد المبارك.

"سبق" وثَّقت جانبًا من وجود رجال الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة في أكبر شوارع مخططات الشرائع، وتحديدًا شارع 64 المعروف بشارع المهندس عمر قاضي، وأصبحت مهامها متشعبة من ميدان وقوع الجريمة، وكشف أدق التفاصيل في الحوادث الجنائية، التي ينطلق منها أول خيوط كشف الجريمة، إلى تطبيق قرار منع التجول.

وتمركَّز رجال الأدلة الجنائية في الشارع الرئيسي مستوقفين أي مركبة تمرُّ عبر النقطة للتأكد من استثنائها، والسماح لقائدها بحرية التنقل في أوقات المنع.

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الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة إلى متابعة تطبيق قرار منع التجوُّل
سبق

تقف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والأدلة الجنائية جنبًا إلى جنب لتطبيق قرار منع التجول في شوارع وطرق العاصمة المقدسة لليوم الثاني من أيام العيد المبارك.

"سبق" وثَّقت جانبًا من وجود رجال الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة في أكبر شوارع مخططات الشرائع، وتحديدًا شارع 64 المعروف بشارع المهندس عمر قاضي، وأصبحت مهامها متشعبة من ميدان وقوع الجريمة، وكشف أدق التفاصيل في الحوادث الجنائية، التي ينطلق منها أول خيوط كشف الجريمة، إلى تطبيق قرار منع التجول.

وتمركَّز رجال الأدلة الجنائية في الشارع الرئيسي مستوقفين أي مركبة تمرُّ عبر النقطة للتأكد من استثنائها، والسماح لقائدها بحرية التنقل في أوقات المنع.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
01:21 AM

الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة إلى متابعة تطبيق قرار منع التجوُّل

"سبق" وثَّقت تمركزهم بالشوارع الرئيسة لمتابعة وضبط المركبات المخالفة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
4,214

تقف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والأدلة الجنائية جنبًا إلى جنب لتطبيق قرار منع التجول في شوارع وطرق العاصمة المقدسة لليوم الثاني من أيام العيد المبارك.

"سبق" وثَّقت جانبًا من وجود رجال الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة في أكبر شوارع مخططات الشرائع، وتحديدًا شارع 64 المعروف بشارع المهندس عمر قاضي، وأصبحت مهامها متشعبة من ميدان وقوع الجريمة، وكشف أدق التفاصيل في الحوادث الجنائية، التي ينطلق منها أول خيوط كشف الجريمة، إلى تطبيق قرار منع التجول.

وتمركَّز رجال الأدلة الجنائية في الشارع الرئيسي مستوقفين أي مركبة تمرُّ عبر النقطة للتأكد من استثنائها، والسماح لقائدها بحرية التنقل في أوقات المنع.

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