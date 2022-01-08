"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والدرب، وبيش، وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.