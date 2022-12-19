هيئة الغذاء والدواء: جميع المنتجات الغذائية الواردة للمملكة تخضع للرقابة.. وأرقام الباركود لا تعني الصناعة في البلد

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المقطع المتداول حول عدد من منتجات الشوكولاتة الموجودة في أسواق المملكة، وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جميع المنتجات الغذائية الواردة إلى المملكة تخضع لرقابة مفتشي الهيئة في المنافذ، ويتم التأكد من مطابقة المنتجات مع البيانات المسجلة بنظام التسجيل الإلكتروني للغذاء حيث إنه لابد من تسجيل بلد المنشأ وبلد التعبئة وبلد الإنتاج بالنظام الإلكتروني، ويلزم المستورد بذكر بلد المنشأ أو الإنتاج على بطاقة المنتج حسب ما نصت عليه اللائحة الفنية الخليجية.



كما تلزم اللائحة أن تكون بطاقة المواد الغذائية والبيانات الإيضاحية المصاحبة لها باللغة العربية، ويمكن استخدام ملصق إضافي صعب الإزالة مطابق لاشتراطات اللائحة الفنية المعتمدة، علماً أن وضع اسم البائع أو المستورد على بطاقة المنتج اختياري بناء على اللائحة.

كما توضح الهيئة أن أرقام "الباركود" التي يصدرها أي مركز ترقيم حول العالم لا تعني أن المنتج تم تصنيعه في تلك الدولة، وإنما هي دلالة على أن أرقام "الباركود" أُنشئت من مركز الترقيم في تلك الدولة فقط، وليس بالضرورة أنه يعني بلد الصنع حيث إن بعض المنتجات تصنّع في أكثر من بلد.

وتقوم الجهات الرقابية في المملكة ممثلة في وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء بجولات تفتيشية دورية على منافذ البيع حول المملكة للتأكد من نظامية المنتجات المعروضة، ويمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد لوزارة التجارة 1900.